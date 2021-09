Podcasts voor een leven in balans: deze Belgische vrouwen helpen je stoppen met diëten, je eigen pad vinden of een milde ouder zijn

‘Gelukspro­fes­sor’ verklapt het geheim voor een gelukkig leven. En het heeft niets te maken met geld of reizen

14 september Geluk zit in kleine dingen. En dat mogen we volgens de Amerikaanse ‘geluksprofessor’ Laurie Santos van Yale University wel heel letterlijk nemen. Wie dacht dat geld, een toffe baan of een Instagramwaardige vakantie dé sleutel is naar een gelukkiger leven, heeft het mis. Het antwoord is namelijk veel simpeler: actief plezier maken. Maar hoe doe je dat? Santos geeft een paar concrete tips.