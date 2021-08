Piet en Sara vertellen over de mentale en fysieke voordelen van wildwaterzwemmen: “In het water leerde ik mijn emoties in mijn lijf te voelen”

“Het woord wildzwemmen hoor ik niet zo graag”, zegt Spruyt meteen. “Wij zwemmen in de natuur niet wild, maar net heel rustig. Bovendien klinkt het haast crimineel.” Helaas is illegaal zwemmen voor veel openwaterwemmers wel de realiteit. In België mag je niet op eigen verantwoordelijkheid zwemmen, tenzij in een erkende badzone zoals de Blaarmeersen of het Zilvermeer, of als je lid bent van een club natuur- en sportzwemmers. Toen haar zwemplek, de ecologische vijver van het Boekenbergpark in Antwerpen, door corona tijdelijk moest sluiten, week ook Spruyt uit naar de natuur: “Mijn lichaam heeft dat openwaterzwemmen echt nodig, het is een verslaving.”