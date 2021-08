Pieker jij ook altijd in bed? Dankzij ‘cognitive reshuffling’ slaap je in als een roos

Je ligt in bed en wilt gaan slapen, maar blijft nadenken over die e-mail van je baas of je aankomende doktersafspraak. Hoe harder je probeert in te dommelen, hoe minder het lijkt te lukken. Adviezen zoals sporten, ademhalingstechnieken of een potje mediteren ken je wel, maar heb je al gehoord van cognitive reshuffling? Het werd bedacht door de Canadese wetenschapper Luc Beaudoin en zou het geheim zijn voor een goede nachtrust.

Ons bed is de beste plaats voor een partijtje piekeren. Het ene moment lig je rustig in bed te bedenken wat je morgen gaat eten als ontbijt en een volgend analyseer je de breuk met je ex van toen je zestien was. Onze gedachtenstroom brengt ons soms op vreemde plaatsen. Voorál wanneer we ons best doen om te slapen, zo lijkt het.

De 4-5-7 manier is een uitstekende manier om je lichaam te ontspannen en als gevolg daarvan in te dommelen. Maar de cognitive reshuffling-techniek weerhoudt je ervan om te piekeren en schakelt letterlijk je brein uit, waardoor je probleemloos aan je acht uur slaap per nacht zou moeten geraken. De techniek werd bedacht door de Canadese cognitieve wetenschapper Luc Beaudoin en bootst de manier waarop kinderen in slaap vallen na: door aan nonsens te denken. Specifiek: nonsens die je geen stress- of angstgevoelens geven.

Zo doe je het

1. Maak jezelf klaar om te gaan slapen en ga in bed liggen.

2. Bedenk een willekeurig, neutraal woord met minstens vijf letters. Het is belangrijk dat het woord neutraal is, zodat het geen positieve of negatieve gevoelens bij je opwekt. Bijvoorbeeld: ‘kleerkast’, ‘ontbijt’ of ‘stoel’.

3. Begin het woord in je hoofd te spellen. Bedenk bij elke letter zoveel mogelijk andere woorden die ook met dezelfde letter beginnen. Als je bijvoorbeeld koos voor 'kleerkast’, kan het volgende woord ‘klink' zijn. Maak een visuele voorstelling in je hoofd van elk woord en focus je er lang genoeg op zodat je een duidelijk beeld krijgt. Laat vervolgens dat beeld los en doe hetzelfde met de volgende letter.

4. Herhaal dit proces zo vaak je kan, en wanneer je geen woorden meer kan bedenken, ga je naar de volgende letter van het woord.

Volgens Beaudoin ben je dankzij deze methode in no-time aan het slapen als een roos. Belangrijk is wel dat je woorden bedenkt die geen emotionele connotatie voor je hebben. Ga niet voor het woord 'lening’ als je in financiële problemen zit, en ook niet voor ‘park’ als je daar onlangs ruzie gemaakt hebt met een vriend.

