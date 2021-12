OPROEP. Wat is jouw beste tip tegen een kater?

Sommigen zweren bij een aspirine, anderen houden het bij een uitgebreid ontbijt met eieren en spek: de meeste mensen hebben wel een strategie om een kater te tackelen. Geloof jij dat Aquarius een hydraterende lifesaver is, of raad jij iedereen aan om metadigest of alfa enzymen te slikken? Laat ons weten wat jouw methode is om hoofdpijn en misselijkheid te bestrijden. Wij toetsen jouw lifehack ineens af bij een expert, die uitlegt of er een wetenschappelijke basis is. Zo heb je meteen iets om mee te stoefen op het oudejaarsfeest!