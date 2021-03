OPROEP. NINA zoekt mensen die af en toe stiekem een dutje doen tijdens het werk

Voor alle bazen die dit lezen: we werken hard, echt waar. Maar af en toe krijgen we gewoon een klop van de hamer. Of zitten we in een middagdip, met suf hoofd, zware ogen en nul concentratie. Na een stiekeme siësta kunnen we er weer tegenaan. Klinkt dat herkenbaar? Stuur ons dan even een berichtje.