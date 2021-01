Op Instagram schamen vrouwen zich steeds minder voor hun menstruatie: “Ik hou ervan een vrouw te zijn”

Zo'n beetje de helft van de wereldbevolking menstrueert en toch is het nog altijd een taboe. Op sociale media als Instagram beweegt er wel wat: daar zijn steeds meer vrouwen open over de bloederige bedoening. Amerikaanse auteur en blogger Leandra Medine is er het laatste, straffe voorbeeld van: zij postte een herkenbare foto die niks aan de verbeelding overlaat.

Leandra Medine is auteur, blogger en vooral bekend van haar lifestyle- en modewebsite ‘Man Repeller’. Op Instagram heeft de Joods-Amerikaanse zo’n 997.000 (!) volgers en post ze over haar leven in New York en als mama van twee.

Medine deinst niet terug van een portie echtheid online. Van tijd tot tijd post de fashionista foto’s van haar neushaar, beenhaar, zweetplekken of wallen. Vorige zomer nog postte ze een foto van haar joggingbroek met natte vlek: ze had in haar broek geplast tijdens het lopen.

Vier de rode vlekken

Deze week pakte ze een ander taboe aan. Op een foto, thuis genomen, draagt ze een witte beha en een lange witte rok. En op die rok: een rode bloedvlek, en geen kleintje. Medine lacht breed op de foto. Als beschrijving erbij schrijft ze: “Zonder sarcasme: ik hou er echt van een vrouw te zijn.” Dat kan tellen als statement. Medine normaliseert menstruatie niet alleen, ze viert het zelfs.

En daar krijgt Medine natuurlijk veel lof voor. De reacties onder de foto spreken boekdelen. “Foto van het jaar.” “Menstruatie, but make it fashion.” En: “Bedankt om het bevuilen van kleren, sofa’s en matrassen te normaliseren!” Ook mama’s voelen zich gezien. “Dit toont hoe het is om als mama na een bevalling opnieuw aan je menstruatie te moeten wennen.” Belgische onderneemster en mama Véronique Leysen is ook fan. In haar Instagramstories schrijft ze bij de foto: “Trots op ons moedige lichaam en de hormonen die ons in staat stellen om een baby te maken en de wereld te regeren.”

Medine is zeker niet de eerste die op Instagram het taboe rond menstruatie aankaart. In 2015 al ging de nu iconische foto van populaire dichteres Rupi Kaur viraal: ze ligt op bed, op haar broek en lakens zien we een rode vlek. Instagram probeerde meermaals de foto te verwijderen, omdat hij ‘community guidelines’ schond. Maar uiteindelijk won Kaur en paste Instagram de guidelines aan. Hier bij ons postte Jitske Van de Veire in 2019 zonder gêne een foto van haarzelf met maandverband. “Kunnen we stoppen met ons daarover te schamen?” schreef ze. Anno 2021 zijn we daar nog niet helemaal. Maar we zijn misschien wél op de goede weg.

