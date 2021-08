“Op elke stoel blijft er een streepje zweet van mijn bilspleet achter”, Vanessa (38) en Kaat (49) zweten veel, en op gênante plaatsen. Dermatoloog geeft tips

“Topspor­ters leven langer dan niet-spor­ters. Waarom dan zeggen dat het ongezond is?” Sportarts Tom Teulingkx geeft advies

26 juli Tot het uiterste gaan is een must voor elke atleet die van olympisch goud droomt. Prachtig om naar te kijken, vinden we, maar tegelijk noemen we het zeer ongezond. Is dat ook echt zo? Wat doet topsport precies met het lichaam? We vroegen het aan huis- en sportarts Tom Teulingkx, die in Tokio de atleten op de fiets begeleidt.