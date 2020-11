Online platform Guud maakt thema’s als menstruatiecyclus, hormoonhuishouding en vruchtbaarheid toegankelijk

Drie vierde van de vrouwen in België weet weinig over haar menstruatiecyclus en bijhorende hormonen. Toch heeft negentig procent er last van. Krampen, moodswings of vermoeidheid zijn maar een paar voorbeelden. De oplossingen die het internet aanbiedt zijn niet altijd betrouwbaar en op een afspraak bij de gynaecoloog wacht je soms maanden. Daarom richtte de Vlaamse voedings- en vruchtbaarheidscoach Morgane Leten (33), Guud op: een online platform voor iedereen die meer wil weten over (de impact van) de hormonale cyclus en vruchtbaarheid.

Na maandelang geen maandstonden door een hormonale stoornis, hevige stemmingswisselingen en hormonale acné had Morgane Leten had er grondig genoeg van. De lange wachttijden bij de gynaecoloog, een gebrek aan correcte informatie en het verouderd gamma aan producten... Er was te weinig ondersteuning. Daarom richtte ze samen met haar man Jan Deruyck (36) Guud op: een e-commerce bedrijf dat zowel een veilige plek biedt om taboeonderwerpen zoals de vrouwelijke cyclus of vruchtbaarheid te bespreken, als een plek waar je zwangerschapstesten of voedingssupplementen kan vinden die je cyclus bevorderen.

“Wij krijgen veel niet-medische vragen binnen die vrouwen niet aan hun gynecoloog of huisarts durven stellen”, vertelt Morgane. “Dat gaat dan over hormonale acné of stemmingswisselingen. Wij geven antwoord binnen de 24 uur, wat het toch nog een drempel lager maakt dan bellen naar de dokter. De vragen die wij het meeste krijgen? Dat gaat van de dingen die ik juist heb opgenoemd tot ‘Wanneer ben ik precies vruchtbaar’, of ‘Hoe zit de cyclus in elkaar?’. Sommige dames die moeilijk zwanger kunnen worden durven er niet over te praten met vriendinnen. Dan kunnen wij een aanspreekpunt zijn. Daar draait het uiteindelijk voor velen om: het vinden van een klankbord.”

Guud is eerst en vooral een community. “We hebben ook een Facebookgroep waarin we die onderwerpen behandelen”, zegt Morgane. “We proberen vrouwen aan te moedigen om hun verhalen te delen en taboes te doorbreken.”

Je kan bij Guud terecht voor tips en inzichten over omgaan met je cyclus en vruchtbaarheid: wetenschappelijke info die op een toegankelijke, begrijpelijke manier wordt gedeeld. “We hebben een gynecoloog, een huisarts, en een digital health expert in ons team", legt Morgane uit. Daarnaast kan je via hun sociale mediakanalen live-talks met experten, work-outs en recepten vinden, afgestemd op de verschillende fases van de cyclus.

Meer info op guudwoman.com

