On the glow: beautyredactrice Sophie tipt de absolute must-haves voor je toilettas op vakantie





Of je nu het vliegtuig neemt naar een verre bestemming, de auto richting Europa, of als een Columbus in eigen land op ontdekking gaat: die toiletzak reist hoe dan ook mee. Het enige probleem is dat die toiletzak soms nogal zwaar kan uitdraaien. Zet daarom zeker deze zorgvuldig gekozen must-have zomeritems op je inpaklijst. Ze nemen amper plaats in, én je ziet er gegarandeerd stralend uit op de vakantiefoto’s. Say cheese!