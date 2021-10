Ochtendmensen zijn gelukkiger: slaapexpert Annelies Smolders geeft tips voor nachtraven die zich willen herprogrammeren

Redactrice Fleur test uit of ze beter slaapt met een klassieke wekker. Slaapex­pert legt uit: “Je smartphone is een minidosis lichtthera­pie”

Zaterdagnacht maken we de overstap naar wintertijd, en die switch durft ons bioritme weleens in de war te sturen. Zo ook bij NINA-redactrice Fleur. In de zoektocht naar een oplossing voor haar nachtrust maakte ze haar slaapkamer verboden terrein voor haar smartphone. “Maar het is ongelooflijk hoe dat avondlijk scrollen ingebakken zit.” Professor Johan Verbraecken, slaapexpert van het UZA, geeft praktische tips voor een kwalitatieve nacht. “’s Morgens naar je gsm turen kan je helpen.”

26 oktober