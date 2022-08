“Normaal ben je na 3 weken je gebruinde huid kwijt, maar je kan dat verlengen.” 3 experts leggen uit hoe

Vanaf welke leeftijd moet je smeren tegen rimpels? Arts overloopt beste huidverzor­ging voor 20, 30, 40 of 50+

Age is just a number, behalve in de parfumerie. Je huid verandert nu eenmaal als je ouder wordt. Acne op je dertigste, de eerste rimpels rond je veertigste of volumeverlies bij vijftig: wie slim is, past zijn huidverzorging daarop aan, zegt onderzoeksarts Jetske Ultee. Ze bespreekt de essentiële producten voor elke leeftijd én de juiste timing om preventief zonnebescherming of anti-aging te smeren. “Maar bestaande vlekjes en rimpeltjes kan je ook verminderen.”

18 augustus