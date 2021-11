Nieuwe tentoonstelling wil het gesprek over menstruatie normaliseren

Pakweg de helft van de mensen op deze aardbol menstrueert, en toch wordt er nauwelijks over gepraat. Een rondreizende tentoonstelling wil daar verandering in brengen. De expo start vandaag in Leuven maar zal de komende maanden ook nog in andere Vlaamse steden te zien zijn.

Menstrueren is doodnormaal. Elke willekeurige dag zijn er wel 800 miljoen meisjes en vrouwen die ongesteld zijn. Gemiddeld bloedt een vrouw ongeveer 3.000 dagen in haar leven, dat is meer dan acht jaar. En toch is het in de 21e eeuw nog steeds een groot taboe. “Er wordt zo weinig over gesproken”, kaart Rita Van Even van vzw BruZelle aan. Veel mensen vinden het vies of schamen zich erover. “Terwijl menstrueren een van de meest natuurlijke dingen is van het vrouw-zijn.”

Rita Van Even spreekt ook over menstruatiearmoede. Een rapport van Caritas Vlaanderen toonde vorig jaar nog aan dat 12 procent van de meisjes tussen 12 en 25 jaar hiermee kampt. Dat wil zeggen dat ze weleens te weinig geld hebben om hygiëneproducten te kopen. De gevolgen zijn groot: veel meisjes durven er niet over te praten, en als ze geen tampons of maandverband hebben, durven ze vaak niet naar school te gaan. “Bij menstruatiearmoede komt nog het dubbele gevoel van schaamte. Met deze campagne willen we die gevoelens van schaamte een halt toeroepen en het thema uit de taboesfeer halen.”

Eerder klaagde seksuologe en Open Vld-politica Goedele Liekens de problematiek al aan op nina.be. Ze waarschuwt dat menstruatiearmoede een resem nadelige effecten kan hebben. “Sommige meisjes kunnen zich effectief niet de beste of niet genoeg producten veroorloven. En ja, dan moeten ze al eens thuisblijven van school. Of misschien vervangen ze hun tampon of maandverband niet genoeg, waardoor ze een gezondheidsrisico lopen. Het bezorgt hen ook een gevoel van schaamte en van taboe, en het heeft een impact op hun sociale leven en maatschappelijke emancipatie. Kijk maar naar de reclames van moderne tampons en maandverbanden: die leveren genoeg voorbeelden van hoe het leven van een vrouw beter wordt dankzij degelijke menstruatieproducten.”

Van vazen tot zeefdrukken en getuigenissen

De campagne is een initiatief van Huis van de Mens en vzw BruZelle. Zij hebben in de secundaire school De Ring in Leuven dertien panelen opgehangen die naar menstruatie verwijzen. Er zijn ook zeefdrukken, een beeldhouwwerk en enkele werken met vazen. De school heeft daarnaast een tiental getuigenissen en verhalen rond menstruatie gebundeld, die worden verteld via een praatstoel. Tot slot wordt een kortfilm getoond en is er animatie en muziek tijdens de schoolpauzes. Op elke plaats waar de tentoonstelling halt houdt, zal er ook een inzamelingsactie voor menstruatieproducten gehouden worden.

De tentoonstelling reist in de komende weken alvast naar Vilvoorde en Halle. Bedoeling is om na Vlaams-Brabant ook richting de rest van Vlaanderen te trekken. Scholen, culturele centra, bibliotheken of andere instellingen kunnen contact opnemen als ze de activiteiten willen boeken.

