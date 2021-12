Nieuwe campagne wil menstruatie-armoede in ons land tegengaan: “25.000 jongeren missen hierdoor school”

Vanaf de puberteit krijgen de meeste meisjes voor het eerst hun regels. Dat is vanzelfsprekend, maar tampons en maandverband kunnen kopen, is dat nog steeds niet, zo blijkt uit een nieuwe enquête. 1 op de 15 Belgen kan zich niét maandelijks menstruatieproducten veroorloven. Om dit probleem tegen te gaan, lanceert Always vandaag de campagne #StopMenstruatieArmoede. “De armoede speelt zich niet alleen af op straat, maar is dagelijkse kost voor veel jongeren", aldus Chloë Raemaekers, directeur Marketing & Sales by Always België.

Uit een nieuwe enquête van iVox in opdracht van Always blijkt dat menstruatiearmoede een groot probleem blijft in ons land. Menstruatiearmoede betekent dat iemand niet de financiële middelen heeft om systematisch tampons en maandverbanden te kunnen kopen, of het zich zelfs helemaal niet kan permitteren. Het is de harde realiteit voor 1 op de 15 Belgen, vooral in het zuiden van ons land.

Menstruatiearmoede is problematisch, want wie zich geen hygiënische producten kan veroorloven tijdens haar regels, is geneigd om lessen te missen, met schooluitval en sociale uitsluiting als gevolg. Het is een maatschappelijk probleem dat de laatste jaren gelukkig steeds meer aandacht krijgt. Zo was Schotland het eerste land dat menstruatieproducten gratis maakte. Maar bij ons zijn we daar duidelijk nog niet: zo'n 1 op de 10 Belgische jongeren tussen 15 en 25 jaar mist nog steeds soms school bij gebrek aan menstruatieproducten; goed voor zo'n 25.000 jongeren in totaal. Verder geeft een vijfde van alle ondervraagden ook aan af en toe feestjes of andere sociale activiteiten af te zeggen tijdens de menstruatieperiode.

Bij gebrek aan tampons, inlegkruisjes of maandverbanden wordt er een toevlucht gezocht in geïmproviseerde alternatieven zoals toiletpapier, keukenrol (dat meer absorbeert), zakdoekjes of een washand. Ideaal is anders. “Uit onze enquête blijkt dat menstruatiearmoede nog steeds 1 op de 15 mensen in ons land treft”, zegt Chloë Raemaekers, directeur Marketing & Sales bij Always België. “Dat cijfer is uiteraard nog altijd te hoog! De studie legt ook de verschillen bloot tussen het noorden en het zuiden van ons land: 2 procent van de Nederlandstalige ondervraagden zegt met dit probleem te kampen, tegenover 12 procent aan Franstalige zijde. Een groot verschil!”

Daarom lanceert Always vandaag de beweging #StopMenstruatieArmoede; ze steunt daarmee twee organisaties op het terrein: BruZelle en Goods to Give, en doneert 350.000 stukken bescherming. In 2020 deelde de organisatie BruZelle 340.000 stuks maandverband uit, tegenover 644.390 vandaag, in 2021.

“We worden steeds vaker benaderd door scholen en universiteiten omdat ze sneller door hun gedoneerde voorraad zijn”, aldus Véronica Martinez, directeur van de vzw BruZelle. Dit toont aan dat campagnes als deze broodnodig zijn. “De armoede speelt zich niet alleen af op straat, maar is dagelijkse kost voor veel jongeren. Elke maand delen we ongeveer 600 à 700 kits uit, goed voor bijna 14.000 stuks maandverbanden per week, op verschillende universiteiten en hogescholen in Brussel! Je kunt je voorstellen wat dat op nationaal niveau geeft …”

“Voor ons is het ondenkbaar dat mensen vandaag de dag nog gedwongen worden school te missen omdat ze zich geen menstruatieproducten kunnen veroorloven,” vervolgt Raemaekers. “Verenigingen zoals BruZelle en Goods to Give zijn essentieel voor mensen in precaire situaties, daarom willen we hen vandaag steunen door meer dan 350.000 menstruatieproducten te schenken.”

Always zal voor elk product dat tussen 6 januari en 6 februari 2022 in de winkel wordt gekocht een maandverband schenken aan Goods to Give en BruZelle. Die organisaties zullen vervolgens via hun netwerken gerichte verdelingen doen in scholen en universiteiten overal in het land.

Via de hashtag #StopMenstruatieArmoede wil men ook het taboe rond menstruatiearmoede doorbreken. Daarvoor wordt samengewerkt met Belgische influencer-ambassadeurs die het probleem onder de aandacht willen brengen. Tijdens de hele maand januari zullen er ook tv-spots worden uitgezonden op de verschillende zenders van ons land voor meer bewustmaking rond deze kwestie.

