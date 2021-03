Nieuwe Adidas-campagne wil fitnessindustrie inclusiever maken: “Het is een giftige omgeving die vrouwen onzeker maakt”

Langzaam maar zeker weet de fitnessindustrie zich uit haar spandex keurslijf van maatje 34 te wurmen. Voorloper is sportmerk Adidas, dat in hun gloednieuwe ‘Watch Us Move’-campagne vrouwen met alle vormen en maten in de spotlights zet. Bodypositive yoga-activiste Jessamyn Stanley is een van de gezichten. In een industrie die zo vetfobisch is, is meer inclusiviteit broodnodig, zegt ze. “Je krijgt het gevoel dat je er op een bepaalde manier moet uitzien om aan sport te mogen doen.”

Wie fitness zegt, denkt aan de homevideo’s van Jane Fonda. Aan sportscholen, toen die nog open mochten, en de afgetrainde lijven die zichzelf staan af te beulen in de hoop er nog geblokter, gespierder en gestroomlijnder uit te zien. Zelden denken we aan een paralympische atleet of een yogi met een paar maatjes meer. En toch is dat precies wat ze bij Adidas doen met hun nieuwe ‘Formation’-kledinglijn. Gemaakt voor en door vrouwen, maar vooral met aandacht voor álle vrouwen.

Zichtbare representatie, halleluja

De impact van de juiste sportkleding is nu eenmaal niet te onderschatten, vertelt Jessamyn Stanley, een goedlachse bodypositive yoga-activiste en een van de gezichten van de nieuwe campagne. Zij kan het weten, want als doorwinterde plussize yogi was het vinden van een geschikte outfit voor haar vaak een grotere uitdaging dan de gemiddelde hoofdstand. Een goed sportsetje is cruciaal, vindt Stanley. “De juiste outfit geeft je het gevoel dat je alles kan bereiken. En als je het zelf gelooft, dan kan je dat ook écht. Superman redt ook alleen de wereld met zijn spandexpakje aan (lacht). Het geeft je precies de boost die je nodig hebt en stoomt je klaar voor actie.”

Maar een legging in maatje XXXL bestond al wel langer. Belangrijker nog dan de kleding zelf is de campagne van Adidas. Stanley: “Ik heb het belang van visibiliteit lang onderschat. Nu besef ik: inclusiviteit en zichtbare representatie is zo belangrijk. Zéker in een industrie die al jarenlang erg contra dikke mensen is. Zonde, natuurlijk. Niet alleen krijg je het gevoel dat je er niet toe doet, omdat je jezelf nergens in kan herkennen. Het maakt ook de drempel om te bewegen nóg hoger. Alsof je er op een bepaalde manier moet uitzien, de juiste kleding en het juiste lichaamstype moet hebben om te gaan hardlopen, aan yoga te doen of naar de crossfit te mogen.”

Belachelijk, vindt Stanley. Maar vooral gevaarlijk. “Op die manier creëren we een enorm giftige omgeving, waarin vrouwen zich niet meer comfortabel voelen in hun eigen lichaam. Terwijl het hoofddoel van fitness er net in bestaat om zorg te dragen voor je lichaam. Dat staat los van uiterlijk. Vergelijk het met op onderhoud gaan met je auto: het is veel belangrijker om de machine draaiende te houden dan dat je er een laagje mooie lak overheen spuit. We zijn veel te gefocust op de impact van sporten op ons uiterlijk, terwijl het belangrijkste is wat het mentaal met ons doet. Doe het niet omdat je er goed door gaat uitzien. Wél omdat je je er goed door voélt.”

Hoe shop je de juiste outfit?

Sportkleding voor vrouwen is niet gewoon sportkleding voor mannen in een ander kleurtje, weet Tricia Shumavon, Vice President Product Global Training bij Adidas. “Zoek naar sportkleding met de nodige dosis stretch op plaatsen voor de optimale bewegingsvrijheid en extra stevige stof of compressietechnologie op de zones die extra ondersteuning nodig hebben, zoals heupen, borsten, billen en middel.”

Hou ook rekening met ventilatie, geeft Shumavon nog mee. “Vrouwen zweten anders dan mannen, namelijk vooral tussen de borsten en op de rug. Hou daar rekening mee bij het kopen van sportkledij en kies voor ventilatie en gaas op de juiste plaatsen voor strategische verkoeling.”

