Niet-chirurgische neuscorrecties zijn in opmars: “Het resultaat is onmiddellijk zichtbaar”

Sinds het dragen van mondmaskers het nieuwe normaal werd, laten steeds meer mensen iets aan hun gelaat doen. En je hoeft er zelfs niet eens meer voor onder het mes. Niet-chirurgische neuscorrecties zijn in opmars. Keel-, neus- en oordokter Gert Jeunen: “Het is een zeer laagdrempelige behandeling die in de praktijk gebeurt onder verdoving.” Hij vertelt ons over de voor- en nadelen.

Er blijft een sfeer van schaamte en taboe hangen rond plastische chirurgie. Toch zien we sinds corona een enorme toename in het aantal mensen dat een gelaatsbehandeling laat doen. Want het feit dat we thuiswerken en mondkapjes moeten dragen, maakt het makkelijker om een ingreep te verbergen. “We zien in onze praktijk een verhoging van de vraag naar esthetische behandelingen in het gelaat", vertelt Gert Jeunen van The Face Clinic in Lommel. “Dat is een algemene tendens. Mensen kiezen steeds vaker voor fillers, botox, ooglidcorrecties, ... Velen willen iets aan hun neus laten doen, maar liefst op een minimaal invasieve manier. Liquid rhinoplasty, ofwel een niet-chirurgische neuscorrectie, is dan een goede optie.”

Geen blauwe plekken

“Het voordeel van een niet-chirurgische neuscorrectie is dat het een laagdrempelige behandeling is. Het gebeurt in de praktijk onder verdoving en het resultaat is onmiddellijk zichtbaar. Er zijn geen blauwe plekken of grote zwellingen zoals na een ingreep. De kostprijs is ook een groot voordeel: het ligt tussen de 250 en 500 euro, afhankelijk van het product dat we gebruiken. Een echte neuscorrectie kost gemiddeld tussen 3.000 en 4.000 euro.”

Quote Het effect van een niet-chirurgi­sche neuscorrec­tie verdwijnt na ongeveer twee jaar. Gert Jeunen, Keel-, neus- en oordokter

“Bij een liquid rhinoplasty wordt er een gel ingespoten. Alle gels die je inspuit, zijn tijdelijk. Het effect van niet-chirurgische neuscorrectie verdwijnt dus na ongeveer twee jaar. Als je zo’n niet-chirurgische neuscorrectie tien jaar lang moet blijven herhalen, komt de prijs uiteindelijk wel in de buurt van die van een echte neuscorrectie.”

“Of we voor een chirurgische of niet-chirurgische neuscorrectie gaan, hangt af van de patiënt en van de pathologie. We bespreken altijd de verschillende voor- en nadelen. Heb je bijvoorbeeld een grote knobbel op je neus? Dan kan je twee dingen laten doen. Ofwel ga je die knobbel camoufleren aan de hand van een niet-chirurgische behandeling, ofwel ga je voor een definitieve oplossing. De meeste fillers worden in de regio van de neusrug gespoten, boven en onder een knobbel. Na een trauma of operatie kunnen we onregelmatigheden ook op die manier opvullen of camoufleren. ”

“Het grootste nadeel van een niet-chirurgische neuscorrectie is het risico van de inspuiting. De neus is een regio die eigenlijk niet gemaakt is voor injecties, omdat er heel veel bloedvaten in en onder die huid zitten. Indien er gel in of dichtbij en bloedvat gespoten zou worden, kunnen er doorbloedingsstoornissen en necrose ontstaan, de meest gevreesde complicatie. Daarom moet je je als dokter aan de regels houden, heel voorzichtig zijn en niet in de risicogebieden injecteren. In dat geval is de behandeling perfect veilig.”

