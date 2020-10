Nicky (27) liet preventief haar borsten amputeren: “Een defect gen dat kanker vrije toegang geeft, daar wil je toch iets aan doen?”

Eerste hulp bij erectie­stoor­nis­sen: de grootste oorzaken en wat je eraan kan doen. “Een man kan ook met een slappe penis klaarkomen”

17 september Erectiestoornissen zijn nog altijd taboe. Toch zouden mannen er beter wel over praten. Niet alleen met hun partner, maar ook met de huisarts of een seksuoloog. Een goed gesprek is vaak de eerste stap richting een beter seksleven. “Hoe vaker we erover praten, hoe liever”, zegt uroloog Koen Van Renterghem. Hij lijst de belangrijkste oorzaken op voor de stoornis en geeft praktische oplossingen. “Als een man van 55 met aanslepende erectieproblemen zomaar viagra voorgeschreven krijgt, is dat slechte geneeskunde.”