Neuroloog over de gezondheidsvoordelen van het winteruur: “We draaiden de klok beter nóg een uur terug”

In de nacht van zaterdag op zondag schakelen we over naar het winteruur. Drie uur wordt dus twee uur. Maar wist je dat, naast het feit dat het winteruur energiezuiniger is, het ook heel wat voordelen heeft voor onze mentale en fysieke gezondheid? Neuroloog en slaapspecialiste Inge Declercq legt uit waarom. “Iemand die een jaar lang elke nacht een uur langer slaapt, kan zijn inkomen zien stijgen met 5 procent.”

Vannacht schakelen we over op het winteruur. Met andere woorden: zondagochtend om drie uur ‘s ochtends draaien we de klok één uur achteruit: drie uur wordt dus twee uur. De zogeheten ‘zomertijd’ is een bizarre regel die in het leven geroepen werd tijdens de oliecrisis in de jaren zeventig om energie te besparen.

Maar volgens neuroloog Inge Declercq komt het winteruur in de eerste plaats ons als mensen ten goede: zowel op vlak van onze mentale als fysieke gezondheid. Declercq pleit er zelfs voor om het hele jaar door het winteruur te houden, en de klok op termijn zelfs nog een uurtje éxtra terug te draaien.

Quote Zowel onze mentale als fysieke gezondheid hebben baat bij méér uren ochtend­licht, terwijl meer licht ‘s avonds ons niet ten goede komt. Neuroloog Inge Declercq

De voordelen voor onze gezondheid

“Het winteruur, of de standaardtijd, heeft verschillende voordelen”, begint ze. “Het is energiezuiniger, en zelfs beter voor de economie en onze veiligheid. Maar onze gezondheid is het allerbelangrijkste argument. Doordat we een uurtje terugdraaien, zitten we een uur dichter bij het natuurlijke uur, zoals de zonnetijd die aangeeft. Het mag dan ’s avonds vroeger donker worden, we krijgen ’s ochtends wel meer licht. Zowel onze mentale als fysieke gezondheid hebben baat bij méér uren ochtendlicht, terwijl meer licht ons ’s avonds net niet ten goede komt.”

Onderzoek heeft het al onomwonden aangetoond: hoe meer we onze werktijd, sociale tijd, schooltijd en onze bioritmes kunnen aanpassen aan de zonnetijd, hoe gezonder wij mensen zijn. “Less is more, zeggen ze weleens. In dit geval is een uur terug écht beter: we gaan meer naar de bright side of life door onze klok terug te draaien. Op korte termijn heb je natuurlijk ook een uur meer slaap, wat altijd nuttig is. Maar mensen slapen globaal gezien ook meer tijdens de wintertijd, terwijl we tijdens het zomeruur juist gemiddeld een uur minder slapen. Dat komt omdat hoe dichter we bij onze natuurlijke tijd zitten, hoe beter en hoe meer we gaan slapen.”

Quote Iemand die een jaar lang elke nacht een uur langer slaapt, zou zijn inkomen kunnen zien stijgen met 5 procent. Neuroloog Inge Declercq

Maar de voordelen van het winteruur reiken verder dan meer slaap alleen. “Iemand die een jaar lang elke nacht een uur langer slaapt, zou zijn inkomen kunnen zien stijgen met 5 procent, omwille van alle positieve gezondheidsgevolgen die meer en gezonder slapen met zich meebrengt. Denk aan een beter prestatievermogen, een betere gezondheid, minder absenteïsme, ... Oftewel meer humaan kapitaal, zoals ze dat in de bedrijfswereld noemen. Maar belangrijker: ook voor ons persoonlijk welzijn is dat heel goed.”

Volledig scherm Dr. Inge Declercq, neuroloog en slaapspecialist. © Kristof Ghyselinck

Helaas zijn de voordelen van het winteruur volgens Declercq een véél te goed bewaard geheim. “Als we allemaal optimaal konden eten, werken, slapen, leven in harmonie met de natuurlijke tijd en onze bioritmes, dan zouden wij pas écht gezond zijn. Dat is zelfs dé sleutel voor gezondheid op lange termijn. Enerzijds heeft dat te maken met de juiste afstemming op het zonlicht, anderzijds met leven in harmonie met onze eigen bioritmes.”

Ben jij een vroege vogel of nachtbraker?

Een pasklare formule is er niet, want niet iedereen heeft hetzelfde bioritme, stelt de neuroloog. “Je bioritme wordt voor zo'n dertig procent bepaald door je genen. Dat vertaalt zich naar wat we noemen jouw chronotype: jouw inherente aanleg voor wanneer jij het best functioneert tijdens de dag en hoe laat jij het best gaat slapen en opstaat. Het verhaal van de vroege vogel en de nachtbraker dus, en de groep mensen die ergens daartussen zitten.”

“Het werd al meermaals aangetoond dat vroege vogels véél gezonder zijn als ze effectief elke dag vroeg opstaan, hun belangrijkste taken ’s ochtends kunnen doen, op tijd kunnen stoppen met werken en rond 9 à 10 uur in bed kunnen kruipen. Mensen met een later chronotype hebben er dan weer meer baat bij om tot bijvoorbeeld 8.30 uur te slapen, hun moeilijkste taken ’s namiddags te doen en hun biologische switch van wakker zijn naar slapen eerder om middernacht te maken.”

Quote Een uur later met je dag starten? Dat is voor zovelen positief. Neuroloog Inge Declercq

Je bioritme wordt dus voor een stuk bepaald door je chronotype: die basisconstellatie heeft iedereen. “Maar ook de seizoenen, je levensstijl, waar je woont, je geslacht en je leeftijd spelen een rol. Een uur later met je dag starten? Dat is voor zovelen positief.”

Kortom: meer in harmonie leven met de natuur en je eigen bioritme brengt alleen maar voordelen. “Zeker voor pubers, die door hun hormonale ontwikkeling nachtbrakers worden. Moesten zij het hele jaar door een uur later starten, zouden ze allemaal een betere gezondheid hebben, en dat vertaalt zich naar zich mentaal beter voelen, én meer concentratie.”

Volledig scherm © RV

Meer lezen? Inge Declercq schreef twee boeken, ‘De kracht van slapen’ en ‘Slaap wijzer’.

