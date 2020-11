Naalden in de nek voor strakkere kaaklijn? Eva Mendes post foto van wel erg speciale schoonheidsbehandeling

Eva Mendes vermijdt rode lopers en geeft zelden iets van haar privéleven prijs, maar onlangs gaf de 47-jarige actrice ons een kijkje in haar schoonheidsritueel. Mendes deelde een foto van zichzelf op Instagram waarin ze ‘gemarteld’ wordt door zeven naalden in haar nek. Auwtch? “Ik heb een lage pijngrens, maar deze behandeling doet verrassend genoeg geen pijn”, zegt de echtgenote van Ryan Gosling.

“Ik krijg al pijn door alleen maar te kijken naar deze foto”, reageert een volger. De behandeling ziet er inderdaad allesbehalve aangenaam uit. Eva ligt neer met zeven naalden in haar hals, juist onder de kin. “Deze spa voelt als een tweede thuis en is ongelofelijk”, leest haar bijschrift onder het bericht. “Dit is mijn go-to voor alles dat met schoonheid te maken heeft. Je kan hier lekker ontspannen, terwijl je gemarteld wordt door de beste schoonheidsspecialiste die er is. Op deze foto zie je hoe ik een mono-thread behandeling krijg. Ayyyy dios!”

Geen acupunctuur

Wat zijn ‘mono-threads’ of monodraden nu juist? Is het iets als acupunctuur? Nee. “Acapunctuur wordt vooral gebruikt om ongemakken te verlichten. Deze behandeling met monodraden is bedoeld om de kaaklijn strakker te maken,” legt schoonheidsspecialiste Mariana Vergara, die de behandeling op Mendes uitvoerde, uit. “De monodraadjes activeren de collageensynthese, wat geleidelijk aan zorgt voor een dikkere, strakkere huid rond de nek en dat geeft een verjongend effect. Je ziet de resultaten meteen.”

Zoals een face- of neklift, dus? “Het is geen face- of neklift. Deze specifieke draadjes zijn zinloos bij een hangende nek. Het is een preventieve procedure die de collageenproductie stimuleert en dus juist dient om een hangende nek te voorkomen”, aldus Vergara. Evident lijkt het plaatsen van de draadjes ook niet. “Het ziet er misschien ingewikkeld uit, maar het is ontzettend makkelijk om ze te plaatsen.”

Een marteling?

“Is de behandeling even pijnlijk als hij eruit ziet?”, vraagt iemand in de comments. “Het ziet er inderdaad pijnlijk uit, maar dat valt best mee. Ik brengt altijd verdovende crème aan”, zegt de schoonheidsspecialiste. Ook Mendes bevestigt. “Verrassend genoeg doet het niet echt pijn. En ik ben iemand met een lage pijngrens.”

Quote In België kost zo’n behande­ling minstens 1.500 euro Dokter Alexander Szajek

De actrice voegt toe dat ze niet eens doorhad dat het zoveel naalden waren. “Ik geloofde Mariana niet toen ze me vertelde dat er zeven naalden in me zaten. Daarom vroeg ik haar om een foto te maken. Ik hou niet van naalden, ik hou niet van fysieke pijn, dus dit was een grote stap voor mij. Ik geef jullie een update over de resultaten, als het jullie interesseert”, besluit Mendes in haar post. Graag Eva, graag!

Draadjeslift

Wat vindt een Belgische specialist van mono-threading? “De behandeling werkt inderdaad huidverstevigend en voorkomt huidverzakking, maar het is zeker geen vervanging voor een facelift”, zegt dokter Alexander Szajek van Clinic3D. “Je moet overigens voorzichtig zijn met de benaming in België. Bij mono-threading gebruikt men PDO (polydioxanon, red.), dat zijn volledig oplosbare hechtdraden. Maar volgens de wetgeving mag je het geen PDO-behandeling noemen. In België wordt het dus eerder threadlifting of een draadjeslift genoemd.” En hoeveel tel je neer voor zo’n behandeling? “Minstens 1.500 euro.”