Na Kim Kardashians opvallende bekentenis: is het gezonder om wél of geen onderbroek te dragen?

Voordat Kim Kardashian (41) met haar eigen merk op de proppen kwam, droeg de superster naar eigen zeggen nooit ondergoed. Dagelijks een (propere) onderbroek aantrekken is voor de grote meerderheid even evident als tandenpoetsen. Maar is het lapje stof ook de beste optie voor onze gezondheid en hygiëne, of gunnen we onszelf down under beter toch wat ademruimte? Dermatoloog Thomas Maselis en gynaecoloog Firas Cha’ban geven advies. “Je vagina is een afgesloten ecosysteem.”

Sommige mensen vinden het heerlijk om thuis ondergoedloos rond te sloffen. En ook ‘s nachts laten velen slipjes en boxershorten liefst links liggen. Vrijheid is blijheid, zeg maar. Maar wat als je helemaal nooit ondergoed draagt? Realityster Kim Kardashian deed onlangs een opvallend uitspraak: voor ze haar eigen ondergoedmerk Skims uit de grond stampte, liet ze ondergoed voor wat het is. Het zat niet lekker, vond ze. En dus ging ze liever zonder lingerie door het leven.

Slipje met pareltjes

Het stemt tot nadenken: we staan niet zo vaak stil bij het alomtegenwoordige lapje stof waarmee we onze schaamstreek inpakken. Ondergoed dragen is dan wel een evidentie, maar is het ook de meest gezonde optie? Creëer je zo geen kweekvijver van bacteriën, en hoe reëel is de kans dat je allergisch reageert op ondergoed?

Quote Synthe­tisch ondergoed raad ik af. De syntheti­sche stof absorbeert geen zweet waardoor je harder zal transpire­ren en dat zorgt voor irritatie. Dermatoloog dr. Thomas Maselis

Dermatoloog Thomas Maselis slaat die hypotheses in de wind en benadrukt meteen: je doet niets mis met het dragen van ondergoed. Toch zijn er enkele zaken waar je beter rekening mee houdt. “Ik raad onder meer synthetisch ondergoed af, zoals onderbroeken van nylon (polyamide)”, vervolgt Maselis. “De synthetische stof absorbeert geen zweet waardoor je alleen maar harder zal transpireren. Dat zorgt op zijn beurt voor irritatie. Misschien geen nuttige tip voor de meerderheid van de mensen, maar leder kan ook voor problemen zorgen.”

Quote Ooit behandelde ik een vrouw die allergisch had gereageerd op haar sierlijk slipje met pareltjes, gemaakt van nikkel. Ze reageerde op het metaal. Dermatoloog dr. Thomas Maselis

“Ooit behandelde ik een vrouw die allergisch had gereageerd op haar onderbroek", vervolgt Maselis. “Maar dat was een sierlijk slipje met pareltjes aan, gemaakt van nikkel. Ze reageerde op het metaal, niet op de onderbroek zelf. Wat we ook weleens zien is een irritatie door kleurstoffen of kwaliteitsverbeteraars (TFR’s) zoals formaldehyde. Dat zijn stoffen die aan textiel worden toegevoegd om het kledingstuk kreuk- en krimpvrij en strijkbaar te maken.”

In de kookwas

Maselis ziet in de praktijk echter weinig allergische reacties op ondergoed zelf. Zeker niet bij ondergoed dat gemaakt is uit organische materialen zoals linnen, zijde of - de allemansvriend - katoen. “Ondergoed wordt idealiter gemaakt uit een stof die tegen de kookwas kan, want die ‘bruine en gele streepjes’ die je achterlaat verdwijnen natuurlijk niet zomaar als sneeuw voor de zon - daar zijn hoge temperaturen voor nodig. Meteen ook de reden waarom ondergoed nuttig is: het is een eerste beschermlaag, je zou je kledingstukken anders heel wat vaker moeten wassen.” (lacht)

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Getty Images

Je vagina als ecosysteem

Dermatologisch gezien is de onderbroek dus goedgekeurd. Maar hoe zit het met de gezondheid van onze geslachtsorganen? “Het maakt geen enkel verschil voor haar vaginale gezondheid of Kim Kardashian nu wel of geen ondergoed draagt”, zegt gynaecoloog Firas Cha’ban.

“De vagina is een afgesloten systeem, in die zin dat de schaamlippen normaliter tegen elkaar liggen. Ze staan enkel open in specifieke omstandigheden: wanneer je ze manueel opentrekt of onder druk - bijvoorbeeld als je in het water springt.”

(Lees verder onder de foto.)

Voldoende vocht

Je vagina houdt zichzelf dus gezond. “Het vaginaal microbioom bestaat uit verschillende bacteriën die alles beneden in balans houden: ze houden de bacteriën die daar niet thuishoren buiten, zoals huid- en darmbacteriën en zorgen ervoor dat de vagina voldoende bevochtigd is”, aldus de expert.

Quote Uit je vagina loopt constant vocht. Dat is niet iets om je voor te schamen. We stellen ons tenslotte toch ook geen vragen bij het speeksel dat we aanmaken? Gynaecoloog dr. Firas Cha’ban

“Er zijn onderbroeken die focussen op het esthetische of erotische aspect, maar de meeste vrouwen dragen een onderbroek uit puur hygiënische overwegingen”, vervolgt Cha’ban. “Onder andere om het vaginale vocht op te vangen. Dat is trouwens niets om je voor te schamen. We stellen ons tenslotte toch ook geen vragen bij het speeksel dat we aanmaken?”

(Lees verder onder de poll.)

Pas op met inlegkruisjes

Cha’ban waarschuwt wel voor inlegkruisjes. “Je mag niet onderschatten hoeveel chemische stoffen er in zo’n inlegkruisje zitten. En die kunnen, in tegenstelling tot je ondergoed, wél irritatie of pijn veroorzaken ter hoogte van de schaamlippen.” Dat vrouwen vaak inlegkruisjes dragen, komt omdat we zo’n extreme drang naar properheid ontwikkeld hebben, zegt hij. “En daar zijn meer negatieve aspecten aan verbonden dan positieve.”

Quote Mijn patiënten schrobben en schuren, terwijl je vagina een zichzelf onderhou­dend systeem is dat per definitie altijd proper is. Gynaecoloog dr. Firas Cha’ban

“Zo krijg ik mijn patiënten er maar niet van overtuigd om zich niét vaginaal te wassen. Ze schrobben en schuren, terwijl je vagina een zichzelf onderhoudend systeem is dat per definitie altijd proper is. Dat de geur weleens verschilt, ligt veeleer aan het eten dat je de dag ervoor hebt verorberd dan dat er iets mis is. Je doet je vagina eerder teniet met overvloedig wassen of het dragen van inlegkruisjes. Wat ondergoed dragen zelf betreft, zie ik geen probleem.”

