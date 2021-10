Na het schandaal in Elsene: zo herken je de effecten van de ‘cocktail van de dood’ volgens prof en 2 slachtoffers. “Je wordt een soort pop”

“El Cafe + Waff = cocktail de la morte”, de cocktail van de dood dus. Het is een van de vele pakkende slogans die je kon lezen op de borden van meer dan duizend betogers vorige week in Elsene. De betoging kwam er nadat verschillende vrouwen iets in hun drankje hadden kregen in de studentencafés Waff en El Café, waarna ze misbruikt werden. De ‘cocktail van de dood’ is dus een verwijzing naar de verkrachtingsdrug die waarschijnlijk in de drankjes van de slachtoffers werd gedaan: rohypnol.