Na getuigenis Leopold Lippens over leukemie: hoeveel mensen worden erdoor getroffen? Wat zijn de symptomen? En kan je ervan genezen?

Brugge Miguel Van Damme over het gevecht tegen leukemie, zijn voetbal­wens en grootste verlangen voor 2021: “Gelukkig zijn met mijn gezin, dat is de droom”

8 december Hij kreeg een videoboodschap van zijn grote idool, zat wekenlang in quarantaine, kreeg voor de vierde keer te horen dat de leukemie terug in zijn sportlijf zit én samen met Kyana verwacht hij straks een eerste kindje: het jaar 2020 was er een van felle, tegenstrijdige emoties voor Cercle-doelman Miguel Van Damme (27). Zijn grootste wens voor 2021 is duidelijk. “Gezond worden en genieten van de geboorte van ons eerste kindje”, zegt eeuwige positivo Van Damme, die ervan blijft dromen om opnieuw tussen de palen te staan. Meer verhalen in onze eindejaarsreeks ‘De 20 van 20', lees je hier.