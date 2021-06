Morgen is het Wereldoceaandag: “Elke minuut belandt een vrachtwagen afval in het water” (+ volg een gratis yogales ter ere van onze zeeën)

Het is geen nieuws meer dat onze oceanen het moeilijk hebben. Vispopulaties zijn drastisch geslonken en koraalriffen worden vernietigd. Daarom besloten de Verenigde Naties in 2009 al om Wereldoceaandag in het leven te roepen. Een dag waarop we stilstaan bij al het moois wat de oceaan te bieden heeft en de bescherming die de wereldzeeën nodig hebben.

Een vrachtwagen vol

“We willen iedereen aanmoedigen om kraanwater te drinken”, klinkt het bij de merken, “om moeder natuur te beschermen tegen wegwerplastic. Dat is nog altijd nodig: elke seconde belandt er een vrachtwagen vol plastic in onze oceanen. En toch worden er nog elke minuut een miljoen plastic waterflessen verkocht.”

Individuele impact

“We mogen onze individuele impact nooit onderschatten”, voegt Katrien Smets, oprichter van A Natural Connection toe. “Beeld je in: als we met acht miljard mensen een kleine stap in de juiste richting zetten, hoeveel impact we dan zouden hebben. Dat is de insteek van onze yogales van morgen.”