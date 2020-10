‘Moonbreathing’, of hoe ademen naar de maan je sneller in slaap doet vallen

Bye bye PMS? Het effect van de pil op je cyclus: “Ze neemt je hormoon­huis­hou­ding volledig over” zegt prof. gynaecolo­gie

26 september De anticonceptiepil. Er is al zó veel over gezegd en geschreven. Vandaag, op Wereld Anticonceptiedag, stellen we ons de vraag: wat doet het kleinood met onze hormonale cyclus? Als vrouw biedt die cyclus je een houvast: je weet dat je rond je ovulatie meer zin hebt in seks of prikkelbaar bent tijdens de week voor je maandstonden. Hoe zit dat wanneer je de pil (door)neemt? Heb je dan nog enige manier om je gemoedswisselingen te begrijpen? We vragen het aan professor gynaecologie Hendrik Cammu. “Waarom zou je nog zin hebben in seks als je geen eisprong meer hebt?”