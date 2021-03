Moeten we nu al zonnecrème smeren? In deze gevallen wel, zeggen dermatologen

Of je al dan niet verbrandt door de zon heeft niets te maken met hoe warm het buiten is, maar wel met de sterkte van de uv-straling die de aarde bereikt. Die straling wordt weergegeven op een schaal van 0 tot en met 10. De uv-straling neemt toe naarmate de zomer nadert, waarbij we hartje zomer vaak te maken krijgen met uv-waardes rond de 7 à 8. Bij zulke hoge waarde verbrand je binnen het kwartier als je zonder zonnebescherming de deur uitgaat.

Lees ook PREMIUM Opletten met parfum en aloë vera, dermatoloog Thomas Maselis test 12 zonneproducten voor kinderen

Vals gevoel van veiligheid

Dat wil echter niet zeggen dat je geen zonnecrème moet gebruiken op zonnige lentedagen. Dermatoloog Ingrid Van Riet: “Of je al dan niet zonnecrème moet gebruiken hangt van de situatie af. In de lente is de uv-concentratie minder, waardoor je echt niet elke dag zonnecrème hoeft te smeren. Is het buiten bewolkt of zit je voornamelijk binnen? Dan is een zonnecrème niet per se nodig. Maar stel dat de lucht hemelsblauw is en je een flinke wandeling gaat maken, dan haal je best de zonnecrème boven.”

“Vertrouw ook niet alleen op dagcrèmes met een zonnefactor”, zegt de dermatologe. “Op zich kunnen ze geen kwaad, maar ze geven een vals gevoel van veiligheid. Dagcrèmes bevatten misschien wel een uv B-filter waardoor je minder snel verbrandt, maar ze beschermen minder tegen uv A. Dat komt omdat uv A-filters vaak een witte of glanzende film achterlaten, waardoor ze niet ideaal zijn in een cosmetisch product zoals dagcrème. En laat die uv A nu net de belangrijkste factor van huidveroudering zijn.”

Te snel te veel

“We moeten erbij stilstaan dat ons zonnegebruik vaak totaal verkeerd is”, zegt dermatoloog Thomas Maselis nog in Goed Gevoel. “Wij Noord-Europeanen komen door het jaar heen amper buiten, maar dan gaan we plots wel op vakantie naar een zonnige bestemming waar we een uur of vier, vijf per dag in de zon zitten. Dat verklaart meteen de gigantische stijging aan zonneschade en huidkanker. Veilig zonnen wil dus zeggen: kort – elke dag vijftien minuten – en zeker zonder te verbranden.” Als je de komende dagen van plan bent om lekker lang in de zon te liggen, is de boodschap dus: smeren, smeren, smeren!

Lees ook: