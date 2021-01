Moeite met slapen? Neuroloog deelt 11 tips en 2 bv’s vertellen over hun slaapproblemen: “In een paar maanden tijd was ik een wrak”

We hebben minimaal zeven uur slaap per nacht nodig om goed te kunnen functioneren, zegt neuroloog en gecertificeerd slaapexpert Inge Declercq. Alleen haalt van de werkende Belgische populatie slechts zes op de tien dat minimum. De cijfers over slaap in ons land zijn niet rooskleurig. En ook al weten we ondertussen dat slaap een grote invloed heeft op onze gezondheid, geheugen, creativiteit, seksleven en mentale welzijn, toch zijn we er de afgelopen vijf jaar niet beter in geworden. Integendeel. “Ik merk een status quo, en zelfs een lichte achteruitgang op het vlak van slapen”, zegt ze. “Uiteraard heeft de coronacrisis daar ook toe bijgedragen. Er zijn de afgelopen maanden ongeveer vijftien procent ‘slechte slapers’ bij gekomen. Wat niet abnormaal is. Stress, onzekerheid en angst zijn nu eenmaal niet bevorderlijk voor je nachtrust.”