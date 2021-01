Moeite met goede voornemens volhouden? Probeer dit trucje dat Oprah Winfrey, Will Smith en Jim Carrey ook gebruiken

Goede voornemens maken we allemaal, maar hoe vaak houden we er ons ook aan? Laurentine Van Landeghem, oprichtster van Clouds of Fashion, gelooft net als Oprah Winfrey, Jim Carrey of Will Smith in de kracht van ‘affirmaties’ en ‘visualisaties’ om je doelen te bereiken. Termen die zweverig klinken, maar wetenschappelijk aangetoond doeltreffend zijn. “Het zijn twee tools die je kunnen helpen je droomleven te creëren", zegt Laurentine.

Glow Morning Routine dag 4. Deze week leert Laurentine Van Landeghem ons alles over het belang van een goede ochtendroutine. Elke dag toont ze ons een nieuwe activiteit waarmee we onze ochtend kunnen starten, live om 8 uur op de Instagrampagina van NINA.

Zo kwamen de voordelen van journaling, stretchen reeds aan bod en leerden we hoe belangrijk het is om niet te snoozen. Alles over de voordelen van een ochtendritueel en het verhaal van Laurentine lees je hier.

De kracht van affirmatie en visualisatie

Laurentine is zelf een grote fan van affirmatie en visualisatie, vertelt ze ons deze ochtend in haar Instagram Live. “Het doel van die twee tools is ervoor zorgen dat je in je doelen gaat geloven, waardoor je ze ook daadwerkelijk zal bereiken. Visualiseren is je een (positieve) situatie of gebeurtenis tot in details voor de geest halen. Affirmeren is een (positief) zinnetje tegen jezelf herhalen, meestal met een doel in verwerkt dat je wil bereiken.

Werkt dat ook echt? Volgens wetenschappelijk onderzoek wel. In 2015 onderzocht de Universiteit van Oxford de hersenactiviteit van mensen die affirmaties gebruiken. Wat bleek? Bij de mensen die affirmeerden was er een toegenomen activiteit in de delen van het brein gelinkt aan zelfverwerking. Die verhoogde activiteit zorgde ervoor dat ze beter bestand waren tegen pijnlijke, bedreigende of negatieve gebeurtenissen in hun leven en dat ze zich er minder door lieten beïnvloeden.

Ook de positieve effecten van visualisatie werden uitvoerig onderzocht. Zelfs sommige topsporters passen de techniek toe: zij visualiseren voor belangrijke wedstrijden dat ze de wedstrijd winnen, vaak met het gewenste effect als resultaat.

Visualiseren voor beginners

Visualiseren is jezelf een mentaal beeld schetsen van iets, vertelt Van Landeghem. “We onderschatten vaak hoe krachtig onze gedachten zijn”, zegt ze. “Denk eens in detail na over een gênante gebeurtenis in je leven. Voel je weer precies hoe je je voelde op dat moment? Of doe je ogen dicht en wandel mentaal naar de ijskast. Haal er een citroen uit, snij hem in partjes en bijt in een partje.”

Op eenzelfde manier kan je voor jezelf mentaal visualiseren hoe je een doel bereikt. “Die voorstelling zal je doen geloven in jezelf en geloven dat je het doel kan bereiken”, zegt Laurentine.

Quote Veel mensen weten wel wat ze willen bereiken, maar denken niet echt na over wat dat nu juist inhoudt. Hoe zou dat moment eruit zien? Hoe zou je je precies voelen? Laurentine Van Landeghem

Belangrijk is daarbij dat je heel precies bent in je voorstelling. “Veel mensen weten wel wat ze willen bereiken, maar denken niet echt over na wat dat nu juist inhoudt. Hoe zou dat moment eruit zien? Hoe zou je je precies voelen? Wat zou je denken? Probeer het je zo levendig mogelijk voor de geest te halen. Als je doel bijvoorbeeld is sportiever worden, haal jezelf dan voor de geest hoe je er lichamelijk zou uitzien, hoe je lichaam zou aanvoelen, hoe je leven er dan zou uitzien, welke gevoelens dat bij je zou opwekken,... Hoe preciezer je je doel voorstelt, hoe tastbaarder het behalen ervan wordt.”

Affirmeren kan je leren

Een affirmatie is een bevestiging of een bekrachtiging. Zie het als een gedachte die je tegen jezelf herhaalt, in je hoofd, op papier, of luidop, waardoor je er steeds meer in gaat geloven.

De theorie erachter is dat je hersenen op den duur gaan geloven wat ze vaak zien of horen. “Als je niet in jezelf of in je doelen gelooft, hebben goede voornemens of intenties weinig zin”, zegt Van Landeghem. “We vertellen onszelf wat dat betreft veel bullshit. ‘Ik ga dat doel niet behalen, want het is te hoog gegrepen.’ Of: ‘Ik ben daar slecht in, dat is nu eenmaal zo.’ En als je die gedachtes gelooft, zal je geen actie ondernemen om iets te realiseren in of te veranderen aan je leven. Dat is de negatieve manier van affirmeren. Wat je vaak herhaalt, neemt je brein voor waar aan.”

Maar we hebben de mogelijkheid om die negatieve gedachten om te keren. Door onszelf positieve gedachtes aan te praten, kunnen we meer gaan geloven in onszelf en makkelijker onze doelen bereiken. “Bijna alle mensen die iets bereikt hebben, moesten in zichzelf geloven toen ze nog nergens stonden. Positieve gedachten hebben wel degelijk macht over je.”

Affirmeren voor beginners

Het enige dat je nodig hebt is een pen en papier.

Stap 1. Denk na over wat je wilt bereiken en definieer wat dat betekent voor jou. Schrijf exact op wat je wilt. Denk na over àlle aspecten van je doel, van hoe je je mentaal en fysiek zal voelen tot hoe je het precies wil gaan bereiken.

Stap 2. Maak hier een affirmerende zin rond en - heel belangrijk - schrijf die in de tegenwoordige tijd.

Stap 3. Verwerk de affirmerende zin(nen) in je ochtendroutine, zo neem je 'm mee doorheen de dag. Zeg de zin tegen jezelf, luidop, in je hoofd of op papier. Op momenten dat je stress ervaart of onzeker bent, kan je de zin(nen) opnieuw herhalen tegen jezelf.

Tip: Als je doel bijvoorbeeld is sportiever worden, kan je als affirmatie gebruiken: ik ben een sportief persoon die elke week twee keer gaat lopen. Ik ben gemotiveerd en ik weet dat ik dit kan. Ik hou van het gevoel nadat ik ben gaan lopen, zowel fysiek als mentaal. Ik hou van mijzelf en mijn lichaam. Ben je een stresskonijn? Dan kan je bijvoorbeeld als affirmatie gebruiken: ik ben rustig en ontspannen. Ik voel me goed in mijn vel.

“Mensen onderschatten zichzelf”, besluit Van Landeghem. “Visualiseren en affirmeren zijn twee krachtige tools die je kunnen helpen om je doelen te bereiken en je droomleven te creëeren. Je kan het op eender welk moment van de dag doen, maar ik raad aan om het in je ochtendroutine te incorporeren, omdat de kans dan groter is dat je het effectief doet. Mensen die hier meer over willen weten, raad ik aan om het boek ‘Love yourself like your life depends on it’ van Kamal Ravikant te lezen.”

