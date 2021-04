Milieubewuster leven? 5 tips voor een klimaatvriendelijk dieet

We shoppen duurzaam en lokaal wanneer we kunnen, we vermijden single use plastic , we rijden steeds vaker elektrisch, herbruikbare tampons en maandverbanden zijn in opmars, ... De laatste jaren zijn we collectief een heel stuk milieubewuster geworden. En dat is hoognodig, willen we de klimaatverandering een halt toeroepen. Wij leggen je aan de hand van 5 tips uit hoe je zo milieuvriendelijk mogelijk eet.

Dat vlees een grote boosdoener is voor het milieu, weet iedereen inmiddels. Door slechts dertig dagen vegetarisch te eten, kan je volgens organisatie Eva al tot 62 kilo CO2 besparen. Ter vergelijking: dat komt overeen met de uitstoot van je wagen als je 520 kilometer rijdt. Uit onderzoek blijkt dat we als Belgen meer dan bereid zijn om onze vleesconsumptie ernstig in te perken. Volgens een onderzoek uit 2020 (van iVOX in opdracht van Eva) noemt nog maar 72 procent van alle Belgen zichzelf een alleseter die bijna elke dag vlees en vis eet. In Brussel ligt dat aantal zelfs op 57 procent. Een kwart van de Belgen jonger dan 34 jaar eet regelmatig vegetarisch. En sinds de nieuwste Netflix-documentaire ‘Seaspiracy’ (van dezelfde makers als ‘Cowspiracy’) hebben ook heel wat mensen zich voorgenomen om hun visconsumptie drastisch te verminderen.

Maar wat is nu juist de beste manier om te eten, wil je je ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden? Eten volgens het zogenaamde klimaatvriendelijke dieet, een dieet met slechts één doel: de klimaatverandering tegengaan. We gaan je niet vragen om je favoriete ingrediënten meteen op te geven, maar aan de hand van slechts enkele kleine aanpassingen kan je al een groot verschil maken. Dit zijn onze tips.

1. Eet efficiënter

Hiermee bedoelen we: hou rekening met hoeveel land, water en koolstofuitstoot wordt gebruikt om het voedsel dat je eet te produceren. Over het algemeen geldt dat rood vlees, zoals varkensvlees, lamsvlees en rundvlees inefficiënte voedingsmiddelen zijn omdat dat type vlees het meeste land en water verbruikt om te produceren. Gevogelte zoals kip is iets efficiënter, gevolgd door vis.

De meest efficiënte voedingsmiddelen zijn over het algemeen granen en groenten, hoewel sommige soorten grond van hoge kwaliteit nodig hebben. Je brengt je dieet het best in evenwicht met enkele koolstofarme voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong, zoals zuivel en eieren.

2. Eet minder vlees

Het klimaatvriendelijk dieet hamert erop vervuilende vleessoorten in je dieet (zoals rundvlees) te vervangen door minder milieuvervuilende alternatieven, denk aan vegetarische opties, vis of gevogelte. Daarnaast wordt aangeraden om minstens één vegetarische maaltijd per dag te eten. Op die manier verminder je je ecologische voetafdruk al met één ton per jaar.

3. Vermijd voedselverspilling

In België wordt elk jaar 3,6 miljoen ton voedsel weggegooid. Dat komt neer op ongeveer 37 kg voedselverspilling per persoon per jaar. Slecht voor het milieu én slecht voor je portemonnee. Probeer alleen te kopen wat je gaat eten door je maaltijden te plannen. Hou de vervaldatum van de producten in je koelkast in de gaten. Maak grote porties en vries in wat niet op geraakt, in plaats van slechts een halve ajuin, courgette of paprika te gebruiken die je later hoogstwaarschijnlijk weggooit.

4. Koop lokaal

Het is een leuze die we de laatste tijd steeds vaker horen, en terecht. Door zoveel mogelijk lokaal te kopen, verklein je je ecologische voetafdruk ontzettend. Je voedingsmiddelen moeten niet van de overkant van de oceaan komen met het vliegtuig, waardoor ze verser en minder vervuilend zijn. Plus, je steunt de plaatselijke handelaren.

5. Teel je eigen voedsel

We leven misschien niet onder de Spaanse zon, maar dat betekent niet dat we in een land als België niets zelf kunnen kweken. Aardappelen, courgette, komkommer, pompoen, tomaten, sla en prei zijn makkelijke groenten om mee te starten. Woon je in de stad en heb je geen tuin? Opteer voor een klein moestuintje en pluk dagelijks verse peterselie, munt of basilicum. Tips lees je hier.

Lees ook :