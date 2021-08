“Mijn placenta vingen ze op in een ovenschotel". Thuisbevallen zit in de lift, 2 experten over de voor- en nadelen”

Rosanne (30) beviel op 30 juni van haar zoontje. “Het is een hele beleving om voor de eerste keer mama te worden", vertelt ze me. Ik hoor haar glunderen door de telefoon. Niet ongewoon voor een kersverse mama, maar bij je thuis bevallen is dat natuurlijk wel. “Op mijn twintigste las ik een verhaal van iemand die in de bergen in een badje was bevallen, en ik vond dat zo schoon. (lacht) Ik dacht: wow, zo kan het dus ook. Het beeld dat ik voordien van een bevalling had, was wat je ziet in films: een vrouw die fel bezweet aan het persen is in een ziekenhuis, met wit licht op haar gezicht. Daarom dacht ik altijd: als ik kan, wil ik thuisbevallen. Een nicht van mij had dat bovendien ook al drie keer gedaan.”