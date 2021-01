Met gemak 150 jaar worden? Deze wetenschapper gelooft erin. “Dankzij nieuwe medicijnen is het mogelijk”

“Het is geen sciencefiction. In de toekomst kunnen we zeker 150 jaar oud worden.” Dat zegt geen halfgare toekomstprofeet, wel de wetenschapper en bioloog Andrew Steele. Hij is er rotsvast van overtuigd dat verouderen een proces is dat we kunnen vertragen en hij schreef er een boek over. “Binnen tien jaar zullen de eerste behandelingen en medicijnen al op de markt komen, zodat we langer en gezonder kunnen leven.”

Niemand kan eronder uit: we worden allemaal ouder. We worden geboren, en jaren later sterven we. Het is zowat de enige zekerheid in het leven. “Da’s al duizenden jaren zo”, zegt de Britse bioloog Andrew Steele in een interview met The Guardian. “Maar wat als het ook anders kan?”

Die vraag probeert hij te beantwoorden in zijn boek Ageless: The New Science of Getting Older Without Getting Old. Hij gelooft niet dat er een of andere Heilige Graal bestaat die ons onsterfelijkheid kan bieden. Wel is hij overtuigd dat wetenschappers behandelingen en technieken kunnen ontwikkelen zodat we langer én gezonder kunnen leven.

Slijtage

Volgens Steele verdubbelt ons risico om te overlijden om de zeven à acht jaar. De eerste decennia fladderen we door de band genomen gezond door het leven, maar als we naar het gemiddelde kijken, neemt die onbezorgdheid vanaf onze zestigste verjaardag een halt. Veel mensen horen vanaf die leeftijd minder goed en hebben plots een bril nodig, na een dag intensief te werken in de tuin doet de rug plots pijn en ze krijgen ineens last van een heleboel kwaaltjes, zo zegt de bioloog. Hoe je het ook draait of keert: het lichaam van een zestiger heeft jarenlang onvermoeibaar doorgewerkt en begint stilletjes af te takelen. Cellen verouderen, het immuunsysteem verzwakt, er treedt gewrichtsslijtage op, ... Het gevolg: mensen zijn vatbaarder voor ouderdomsziektes zoals kanker, haart- en vaatziekten en dementie.

Maar volgens Steele kunnen we dat tegengaan. Meer bepaald met behandelingen die de hoofdoorzaken van die kwaaltjes en ziektes tegengaan. “Kanker is geen hallmark of symptoom van het feit dat we ouder worden. Het is een ziekte die wordt veroorzaakt door verschillende symptomen. Als we die aanvechten, kunnen we het verouderingsproces fameus vertragen.” En dat betekent dat we niet alleen langer zullen leven, maar ook gezond blijven.

Studies bij muizen (en mensen?)

Dat die uitspraak geen sciencefiction is, staaft Steele door te verwijzen naar enkele recente onderzoeken. De voorbije vijf jaar werd er volop geëxperimenteerd met muizen, wormen en vliegen en het gebruik van bepaalde medicijnen, zoals dasatinib, een geneesmiddel dat de groei van kankercellen remt. In één onderzoek werd de levensduur van de diertjes met tien procent verlengd. Nog straffer: vorig jaar zijn wetenschappers uit Texas erin geslaagd om stamcellen van jonge muizen te transplanteren bij oudere muizen, waardoor hun gemiddelde levensduur toenam met drie maanden. In mensentermen komt dat neer op een decennium.

“De vooruitgang die we boeken is onvoorstelbaar”, reageert Steele. In 2018 is men gestart met onderzoeken bij mensen, en de bioloog kijkt reikhalzend uit naar de eerste resultaten. “Het bewijs groeit. We kunnen er niet naast kijken”, schrijft Steele in z’n boek. “In de toekomst zullen we verouderen kunnen behandelen alsof het gewoon een ziekte is.” En die toekomst is dichterbij dan we denken. “Binnen tien jaar zullen de eerste behandelingen en medicijnen op de markt komen.”

Wil dat zeggen dat we ineens honderd jaar langer zullen leven? Nope. “Maar het geeft de wetenschap voldoende extra tijd om nieuwe behandelingen en nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen, zodat we stapsgewijs de levensduur kunnen verlengen. En voor je het weet, vinden we het niet meer gek dat we plots 150 jaar worden.”