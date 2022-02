Met Charlottes ‘flash period’ doorbreekt ‘And Just Like That’ menopauzetaboe. Gynaecoloog legt uit wat het is

Het was een opvallende scène in ‘And Just Like That’, de opvolger van ‘Sex and the City’. De immer voorbereide Charlotte (57) krijgt in haar menopauze toch nog een ‘flash period’: een onverwachte, nogal heftige menstruatie. Gynaecoloog Wilfried Gyselaers legt uit waarom je als vrouw zo’n ‘flash period’ kan krijgen en of je dan ook weer vruchtbaar bent. “Aan de menopauze gaan twee fases vooraf.”

Voor vrouwen die al door de menopauze zijn gegaan was een bepaald fragment uit ‘And Just Like That’ heel herkenbaar. Anderen hadden er dan weer nog nooit van gehoord: een flash period. Terwijl personage Charlotte in het begin van de aflevering nog bekent aan haar New Yorkse vriendinnen dat ze al vier maanden niet meer ongesteld is geweest en de menopauze dus een feit is, raakt haar parelwitte jumpsuit later op de dag nog besmeurd met bloed. En dat nét op het moment dat ze dochterlief Lily overtuigt om een tampon in te doen.

Perimenopauze

Is het normaal dat je na maanden zonder maandstonden toch weer ongesteld wordt? “Aan de menopauze zelf, wanneer je definitief geen maandstonden meer hebt, gaan twee fases vooraf”, zegt gynaecoloog Wilfried Gyselaers. “Vanaf de leeftijd van veertig wordt de cyclus van vrouwen onregelmatiger: ze hebben nog wel elke maand hun maandstonden, maar de duur en intensiteit ervan durft al eens te verschillen. Dat noemen we de premenopauze.”

Daarop volgt de perimenopauze: de overgang naar de uiteindelijke menopauze. “Je krijgt als vrouw niet meer elke maand je regels, maar het kan wel zijn dat je eierstokken af en toe nog eens ‘kortstondig ontwaken’. En dat is wat Charlotte in ‘And Just Like That’ meemaakt.” Na vier maanden radiostilte laten haar eierstokken toch nog eens van zich horen.

Better safe than sorry

Wil dat dan ook zeggen dat je ovuleert? “Dat is perfect mogelijk”, zegt prof. dr. Gyselaers. “Al is de kans kleiner dan bij jongere vrouwen. In theorie heb je elke cyclus een eisprong, maar dat is dus niet altijd het geval. Wie regelmatig menstrueert, heeft jaarlijks dertien keer haar maandstonden. Tien tot twaalf keer daarvan gaat dat gepaard met een eisprong. Bij vrouwen die de vijftig naderen daalt dat getal: flash periods zijn meestal menstruaties zonder eisprong. Toch geldt: better safe than sorry. Je kan nog perfect vruchtbaar zijn.”

Uitgebreide check-up

De meeste vrouwen krijgen te maken met onregelmatige cycli als ze eind de veertig zijn. “In België zijn twee op de drie vrouwen in de menopauze op hun 52ste.” Prof. dr. Gyselaers ziet geregeld vrouwen die angstig zijn na een flash period. “Uiteraard moeten we dan een aantal belangrijke zaken nakijken. Een bloeding in de menopauze kan soms wijzen op een onderliggende ziekte, zoals een baarmoederpoliep. Dat moeten we uitsluiten. Maar meestal is er niets aan de hand.”

Quote Pas als je een half jaar geen maandston­den hebt gehad, kan je ervan uitgaan dat de menopauze is aangebro­ken. Prof. dr. Wilfried Gyselaers

Heb je maanden na je maandstonden plots toch een bloeding, probeer dan niet meteen te panikeren, tipt hij. “Pas als je een half jaar geen maandstonden hebt gehad, kan je ervan uitgaan dat de menopauze is aangebroken. Kijk dus terug: is het al lang geleden dat je je regels hebt gehad? En wacht nog even af. Het is anders wanneer je al jaren je regels niet meer hebt gehad. Heb je dan een bloeding, dan raad ik aan om naar de dokter te stappen.”

