Meer concentratie, meer energie en minder stress: waarom ook jij in 2021 aan het mediteren wil gaan

Meditatie is hip en niet langer alleen maar iets voor boomknuffelaars en hippies. Van beroemdheden tot CEO’s en technologen in Silicon Valley, iedereen doet het. En dat is niet zo gek: het zorgt voor minder stress, meer concentratie en energie en het maakt je gelukkiger. Is 2021 het jaar dat jij ook aan het mediteren slaat?

Verbeter je brein

Voor heel wat mensen maakt meditatie ondertussen deel uit van hun dagelijkse routine. De studies die de voordelen ervan onderzoeken, zijn dan ook talrijk en tonen aan dat er meetbare veranderingen zijn in onze hersenen. Zo blijkt dat de hersendelen verantwoordelijk voor concentratie en het maken van beslissingen groter worden, terwijl de amygdala, het hersendeel dat instaat voor angst en stress, kleiner wordt.

Mediteren activeert bovendien het parasympathisch zenuwstelsel, dat instaat voor regeneratie en ontspanning van je lichaam. Hierdoor gaat je hartslag en bloeddruk meteen dalen en wordt je lichaam als het ware 'opgeladen’. “Je komt in een toestand van diepe rust", zegt Van Landeghem. “Dat heeft niet alleen lichamelijke voordelen, zoals beter slapen, maar brengt ook mentale voordelen met zich mee.”

Minder prikkels, meer rust

“Meditatie heeft voor veel mensen een zware connotatie”, zegt Van Landeghem. “Mensen denken al snel: ‘dat is niks voor mij’. Het is vooral belangrijk dat je open minded bent en niet te veel verwachtingen hebt in het begin. Tijdens meditatie is het de bedoeling dat je in het hier en nu bent. Ons leven zit vol prikkels. Tijdens mediteren probeer je een moment van rust te creëren, waardoor je die drukke agenda even achter je kan laten. Maar verwacht niet dat je meteen in complete rust belandt vanaf de eerste keer. In het begin is het natuurlijk zoeken. Het belangrijkste is dat je het een kans geeft”, voegt ze toe.

“Als je nog geen ervaring hebt met meditatie, kan het interessant zijn om voor een begeleide meditatie te gaan”, tipt Van Landeghem. “Die vind je op Youtube of bij meditatie-apps zoals Calm, Insight Timer en Headspace. Bij begeleide meditaties is er een stem die je uitlegt wat je moet doen om in een staat van relaxatie te geraken. Maar je kan het ook alleen proberen met een timer. Begin met een minuut en probeer de dag erna misschien twee minuten. Zo kan je verder opbouwen. Ik doe het elke ochtend ongeveer tien minuutjes, maar er zijn ook mensen die urenlang mediteren. Er zijn boeddhisten die dagen aan een stuk mediteren.”

Zo begin je eraan

Klaar voor? Het is relatief simpel. Ga comfortabel zitten. Liggen mag ook, maar dat is misschien niet ideaal in de ochtend, omdat je dan mogelijks opnieuw in slaap valt.

Sluit je ogen en adem rustig in en uit. Voel de beweging van je ademhaling. Probeer aan niks te denken. Dat klinkt in het begin ontzettend moeilijk, maar oefening baart kunst. Als er een gedachte in je opkomt, laat die dan gewoon gaan door je aandacht opnieuw bij je ademhaling te leggen.

In het dagelijkse leven volgen we voortdurend onze eigen stroom van gedachten, men noemt dat de zogenaamde monkey mind. Hierdoor voelen we ons vaak gestresst of gejaagd. Door meditatie ga je je brein trainen om die stroom van gedachten bewust niet te volgen. Je laat ze opkomen en weer gaan. Op den duur zal je merken dat je er steeds beter in wordt en meer voordelen van de mentale training plukt.

