Marijne, Romy en voedingsexpert Karolien willen dat we mensen weer ‘dik’ noemen. “Het is onterecht een scheldwoord”

Dit tegenna­tuur­lij­ke trucje doet je (weer) indommelen tijdens een slapeloze nacht

Wat nog het beste werkt tijdens een slapeloze nacht of een avond waarop je brein je wakker houdt, is niet wat je al die jaren geleerd hebt. Vergeet schaapjes tellen of ademhalingsoefeningen doen: om in slaap te vallen, moet je de kracht van de omgekeerde psychologie gebruiken. Slaapexperte Annelies Smolders legt uit.

7 december