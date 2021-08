Mannenpil komt dichterbij werkelijkheid dankzij donatie van 1,5 miljoen door Bill & Melinda Gates Foundation

Robot

De universiteit van Dundee is al langer bezig met onderzoek naar een pil of iets soortgelijks voor mannen. Vorig jaar ontwikkelden ze zelf een robot, die meezoekt naar manieren om spermacellen tegen te werken. Geen overbodige luxe, want een stofje vinden dat spermacellen kan saboteren én veilig is voor andere lichaamscellen, is als zoeken naar een naald in een hooiberg. Een man produceert namelijk zo’n 1.000 spermacellen per hartslag, wat neerkomt op 100 miljoen cellen per dag. En dat 7 dagen per week, 24 uur lang. Probeer die stroom maar eens te stoppen.