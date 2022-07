Maakt honger je echt ‘hangry’ of beeld je je dat in? Wetenschappers hebben het voor het eerst onderzocht

Wie honger heeft, kan verdomd slechtgezind worden. ‘Hangry’ zijn heet dat, een samenvoegsel van hungry en angry . Het is niets om je voor te schamen, bewijst een nieuwe studie: werkelijk iedereen ervaart dat gevoel. “Dezelfde soort gevoelens kunnen ook in het dierenrijk worden waargenomen.”

Je hebt al een paar uur niets gegeten, dus je buik rommelt. Je bent prikkelbaar en geïrriteerd en dat gevoel wil maar niet gaan liggen. Totdat je je maag vult: weg irritaties. ‘Hangry’ is niet voor niks een samenstelling van de Engelse woorden voor honger en woede, hunger en anger. Er werden al heel wat mopjes en memes over gemaakt, maar een Californische universiteit heeft nu onderzocht of het fenomeen echt bestaat.

Ook buiten het lab ‘hangry’

Gedurende 21 dagen moesten vrijwilligers hun humeur en honger in kaart brengen via een app. Het verbaast ons niks, maar ja: een lege maag werd effectief in verband gebracht met woede, irritatie en minder aangename gevoelens. Ongeacht iemands leeftijd, gewicht, geslacht, eetpatroon, persoonlijkheidskenmerken of BMI. Of iemands buik gevuld was of niet, had een duidelijke invloed op eventuele gevoelens van boosheid.

“Velen zijn zich ervan bewust dat honger onze emoties kan beïnvloeden, maar er werd verrassend weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar ‘hangry’ zijn”, aldus sociaal psycholoog Viren Swami. “Wij zijn de eerste die ‘hangry’ zijn buiten het lab onderzochten. Door mensen in hun dagelijks leven te volgen, ontdekten we dat honger gerelateerd was aan woede, irritatie en genot.”

Van de 9.142 gegevens die de vrijwilligers invoerden, was honger geassocieerd met 48 procent van de variatie in woede, 56 procent van irritatie en 44 procent van genot. Men stelde vast dat de negatieve gevoelens ook gelinkt konden zijn aan je eetpatroon over verschillende dagen heen, met andere woorden: ‘hanger’ (hunger + anger) is iets wat kan blijven hangen.

Hoewel de studie gebaseerd is op de subjectieve gevoelens van de participanten, zag het onderzoeksteam nog steeds een — wat zij noemden — robuuste link tussen honger en woede. “In vergelijking met studies die in een lab werden uitgevoerd, levert deze studie een completer beeld van de emotionele effecten die mensen door honger in hun dagdagelijkse leven ervaren”, aldus psycholoog Stefan Stieger.

Wat veroorzaakt de ‘hanger’?

En het blijkt iets waar alle wezens mee te maken krijgen. Dezelfde soort ‘hangry’ gevoelens kunnen ook in het dierenrijk worden waargenomen. Wetenschappers onderzoeken momenteel volop welke prikkels uit biologie, persoonlijkheid en omgeving voor de link tussen honger en woede zorgen. Eerdere studies suggereren dat het kan liggen aan lagere glucoselevels in het bloed, maar dat moet nog verder onderzocht worden.

Volgens het team is het belangrijk om te weten hoe de inhoud van onze maag gelinkt is aan hoe we ons voelen, al is het maar om te weten wat er gaande is in ons lichaam. “Hoewel onze studie geen oplossing geeft voor deze door honger gestuurde gevoelens, kan alleen al het labelen van een gevoel je helpen het te reguleren.” Zo weet je dus voortaan, als je je uit het niks geprikkeld voelt, dat je waarschijnlijk honger hebt. De enige vraag die rest: met welke lekkernij ga je dat oplossen?

