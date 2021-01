Luxe versus budgetbeauty: Redactrice Sophie test het verschil tussen dure en goedkope bodycrèmes

Laurentine Van Landeghem over het belang van een ochtendri­tu­eel: “Zelfliefde is niet altijd een zak chips eten in de zetel. Zelfliefde is ook discipline”

30 december Laurentine Van Landeghem (28) was vijf jaar eigenaar van het succesvolle lifestylemerk Clouds of Fashion. Tot ze een burn-out kreeg. Ze verkocht haar merk aan ZEB en ging op zoek naar wat wél voor haar werkte. “Ik heb een serieuze switch gemaakt in mijn levensstijl”, vertelt ze ons. Ze ontdekte de voordelen – en magie – van een goede ochtendroutine en schreef er ‘Glow Morning Routine’ over, een e-book met bijhorend webinar. Vanaf volgende week helpt ze je elke ochtend live op de Instagrampagina van NINA een goede start van je dag te maken.