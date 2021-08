L’Oréal en menstruatie-app Clue brengen de impact van hormonale schommelingen op onze huid in kaart

Vaak gaan menstruaties hand in hand met huidklachten. Denk puistjes, of een vettigere huid vlak voor je maandstonden. L’Oréal en menstruatie-tracker Clue willen vrouwen daar voorgoed van verlossen. Het ultieme doel van hun revolutionaire samenwerking: elke vrouw, van pubertijd tot menopauze, gepersonaliseerde skincare-tips voorschotelen.

Hoewel we allemaal weten dat huidveranderingen eigen zijn aan onze menstratiecyclus, is er helaas maar weinig info voor handen over wat we eraan kunnen doen. Dat heeft veel te maken met het feit dat de cyclus van iedereen anders is. Veel vrouwen kunnen de klok erop gelijk zetten, bij andere vrouwen is de cyclus onregelmatig. Huidinformatie geven die voor iedereen geldt, leek dus lange tijd een quasi onmogelijke opdracht.

De menstruatie-app Clue, met meer dan twaalf miljoen gebruikers in honderdnegentig verschillende landen, slaat de handen in elkaar met beautymerk L’Oréal om de kenniskloof te dichten. Samen willen ze de relatie tussen huidschommelingen en de menstruatiecyclus in kaart brengen, om Clue-gebruikers preciezere én gepersonaliseerde informatie te geven.

Van droom naar daad

Het is een samenwerking om U tegen te zeggen. Een win-winsituatie is dan ook te zwak uitgedrukt. Met de informatie die via Clue binnenkomt, kunnen de klinische experten van L’Oréal aan de slag, de menstruatie-app kan dankzij de hulp van L’Oréal een unieke service bieden: huidverzorgingstips die op jouw lijf geschreven zijn.

“Het is ons doel om de beste gepersonaliseerde huidverzorgingsroutines te ontwikkelen voor consumenten van alle leeftijden”, zegt Barbara Lavernos, die bij L’Oréal mee verantwoordelijk is voor onderzoek en innovatie. “Dat doen we door rekening te houden met de gezondheid van de huid en de menstruatiecyclus van de puberteit tot de menopauze."

Om van droom naar daad te gaan, is er nog heel wat onderzoek nodig. Gepersonaliseerde huidverzorgingsroutines, specifiek afgestemd op onze individuele menstratiecycli, zijn er niet van vandaag op morgen. Maar wat huidverzorging op maat betreft, is deze samenwerking een hele stap in de goede richting.

