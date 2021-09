Lopen voor het goede doel: doe mee aan ‘Run to Kick’ en sponsor de strijd tegen kinderkanker

Voor het vierde jaar op rij vindt Run to Kick plaats, een loopwedstrijd waarbij mensen zich kunnen laten sponsoren. Hoe meer lopers, hoe meer geld er ingezameld kan worden voor het onderzoek naar kinderkanker. En dat is broodnodig. Volgens de cijfers van KickCancer krijgen elk jaar in Europa 35.000 kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar de diagnose kanker. Maar er is zeer weinig gekend over de oorzaken van deze kankers, en die komen voor in veel verschillende vormen. Bijgevolg zijn de overlevingskansen de afgelopen twintig jaar onveranderd gebleven, en worden kinderen nog steeds behandeld met medicijnen die meer dan vijftig jaar oud kunnen zijn.

Niels Destadsbader

De vierde editie zal plaatsvinden op 26 september, aan het Atomium in Brussel. De organisatie heeft zanger en presentator Niels Destadsbader kunnen strikken als ambassadeur. Eerder was dat bijvoorbeeld al zangeres Angèle. “Ik was gecharmeerd door de vraag en moest daar niet lang over nadenken. Kanker is en blijft een vreselijke ziekte die nog veel te vaak voorkomt, ook bij kinderen. Om het onderzoek naar hoog-risicokanker te financieren, kunnen alle beetjes helpen. Dus ook ik draag graag mijn steentje bij”, vertelt Niels.

(Lees verder onder de video.)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door KickCancer (@kickcancerbelgium) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Enkele jaren geleden werd KickCancer opgericht door Delphine Heenen. Zij werd als mama ook geconfronteerd met pediatrische kanker toen haar zoontje Raphaël ziek werd. Dat Niels de nieuwe peter is van de sponsorloop maakt haar heel gelukkig. “Het was snel duidelijk dat Niels een groot hart heeft, ook voor kinderen. Dat hij tijd voor ons maakt in zijn drukke agenda, betekent heel veel voor ons. Hij is bovendien iemand die veel andere mensen inspireert.”

Vorig jaar was het loopevent minder grootschalig door corona: toen waren er 750 lopers en werd er 575.900 euro sponsorgeld ingezameld. Dit jaar hebben al 838 mensen zich ingeschreven. Wie dat ook nog wil doen, kan surfen naar de website van KickCancer.

Lees ook: