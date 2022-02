Loopcoach James geeft tips om je sportproof te kleden op koude, kletsnatte dagen. “Merinowol werkt als een privéairco”

Tournée Minérale volhouden? Dankzij deze 9 tips en inzichten wordt dat een eitje

De eerste editie leek nog een gimmick, een grappig experiment. Maar zes jaar later is Tournée Minérale groter dan ooit. Doe je ook mee? Dan helpen we je graag om van die alcoholvrije maand een succes te maken. Wat zijn de lekkerste mocktails? Wat doet alcohol met je hersenen en met je lichaam? En dankzij welke tips hou je deze maand makkelijk vol? We schenken - sorry voor de flauwe woordspeling - klare wijn en verzamelden de belangrijkste artikels en inzichten over alcohol.

1 februari