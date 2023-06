Liever lenzen tijdens het sporten? Zo kies je het juiste type

Bang dat die padelbal je montuur beschadigt, of dat je bril tijdens een zweetsessie in de fitness van je neus glijdt? Tijdens het sporten draag je beter contactlenzen, en niet alleen uit praktische overweging. Zo kies je het juiste type.

Brildragers die van sport houden, kennen de vervelende aspecten van bewegen met een bril op. De bril glijdt van je neus tijdens het joggen, bij contact- en balsporten ben je bang dat hij zal breken en daarbij ook nog eens je gezicht beschadigt. Hij wordt ook snel vuil op de mountainbike, hij dampt aan in de fitnesszaal en tijdens een zonnige sportdag op het strand (beachvolley, iemand?) is de combinatie van bril en zonnebril een ware uitdaging. En fietsers met een helm op hadden ongetwijfeld al eens last van vervelende, knellende brilpootjes. Waarom zou je sporten lastiger maken dan het is?

Op advies van topsporters

Draag je contactlenzen tijdens het sporten, dan voelt dat meteen als een verademing. Het montuur van je bril zit niet meer in de weg, waardoor je gezichtsveld verbreedt (en je die ene bal in je ooghoek plots wél op tijd ziet aankomen). Ook topsporters zweren bij het dragen van contactlenzen tijdens hun opmerkelijke prestaties.

Zo kies je de juiste contactlenzen

Maar is dat eigenlijk wel veilig, sporten met lenzen? Absoluut. Al zijn er een aantal zaken waar je best rekening mee houdt. Zo is bij het dragen van lenzen hygiëne extra belangrijk, om irritaties en ontstekingen te voorkomen. Maar wie flink sport, die zweet. En dan komen er onvermijdelijk wat van die zweetdruppels in je ogen terecht. Of misschien speel je wel rugby in de modder of doe je aan veldrijden en spat er af en toe wat vuil in je oog. Om die redenen kies je beter voor daglenzen: die gooi je op het einde van de dag weg en kun je de volgende dag inruilen voor een fris setje.†3

Sport jij vooral buiten? Ga je bijvoorbeeld intensief fietsen of hardlopen of doe je aan yoga-oefeningen in de tuin? Kies dan – zeker tijdens de zomermaanden – voor lenzen met een uv-filter zonder dat ze daarbij de omgeving donkerder maken. †3

Bij contactsporten zoals hockey, voetbal of verdedigings- en gevechtsporten wil je dan weer voorkomen dat je in volle actie een lens verliest. Dat gebeurt gelukkig zelden of nooit met zachte lenzen, die zorgen voor een aangenaam draagcomfort. 4,5 Hydratatie is belangrijk voor wie lenzen draagt, zeker bij het sporten. Vooral wie buiten sport, kan door warme temperaturen of een stevige wind sneller last krijgen van droge ogen.

De PRECISION1™ van Alcon zijn de eerste daglenzen met Water surface-technologie. Die zorgt voor een hydraterend comfort en een scherp, helder zicht.4,5 Ideaal tijdens, voor en na het sporten. Deze lenzen beschikken over een UV-filter die UV-stralen van de zon blokkeert.1,2,†

Wil je de PRECISION1™ daglenzen uitproberen?* Registreer je nu en download een voucher voor 5 dagen proeflenzen.* Probeer 5 dagen lang de daglenzen van Alcon. Bevallen ze? Verzilver dan je korting op je eerste aankoop met de beschikbare cashback.**

Dit artikel werd gefinancierd door Alcon

©2023 Alcon INC - BE-PR1-2300003 – 06/23 Resultaten individueel afhankelijk en kunnen beïnvloed worden door voorafbestaande aandoeningen. Contactlenzen zijn medische hulpmiddelen. Voor indicaties, contra-indicaties en waarschuwingen verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing van het relevante product.