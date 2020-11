Lieven Maesschalck legt uit hoe je als thuiswerker rug- en nekklachten vermijdt

“Hou je work-outs krachtig en train niet langer dan een uur”: Lieven Maesschal­ck vertelt hoe je gemoti­veerd kan blijven

9 juli Om een gezond en mooi lichaam te krijgen, heb je geen dure attributen of fitnessabonnement nodig. Thuis, in de stad en in de natuur vind je alles wat je nodig hebt om de Fit4Summer challenge aan te gaan. Vandaag geeft sportkinesist Lieven Maesschalck je zes oefeningen waarmee je op het strand (of in het bos) kan werken aan je core en aan je bovenlichaam. Hallo, beachbody!