‘Lekt’ jouw huid? “Als je huidbarrière beschadigd is, verliest je huid meer vocht”

Verse voeding wordt almaar duurder: “Als de prijzen van groenten en fruit nog stijgen, zullen we ze sneller schrappen van het winkel­lijst­je”

20 november Je merkte het misschien al in je portemonnee. Uit onderzoek van de Nationale Bank blijkt dat verse voeding zoals groenten, fruit en varkensvlees de voorbije maanden een pak duurder is geworden. Een gevaarlijke ontwikkeling, want maken we van gezond eten en leven zo niet een luxeproduct? Net nu blijkt dat overgewicht in grote mate bepaalt hoe vatbaar je bent voor corona. “Zeker bij de meest kwetsbare groepen is de prijsgevoeligheid hoog”, zeggen experts. “De gezondheidskloof wordt zo alleen maar groter.”