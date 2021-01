Last van winterkwaaltjes? Zo geraak je ervan af

De wintermaanden zijn volop aan de gang, en daarmee komen ook de typische winterkwaaltjes opzetten. Hoofdpijn, droge huid, een winterdipje... We hebben er allemaal wel eens last van, en de huidige omstandigheden maken het er niet beter op. Gelukkig kan je er zelf zonder al te veel moeite iets aan doen.

Droge lucht

Tijdens de wintermaanden, wanneer je de verwarming meer aanzet en je je huis net iets minder vaak verlucht dan in de zomer, kan de luchtvochtigheid in je woning snel afnemen. Hierdoor kan je last krijgen van rode ogen, een droge huid en droge lippen. Een luchtbevochtiger kan dan zeker helpen. Kies bij voorkeur een model dat de luchtvochtigheid automatisch op het gewenste niveau houdt.

Meer licht

Onze blootstelling aan daglicht is in de winter erg beperkt, waardoor onze biologische klok verstoord raakt en we moeite hebben met in slaap te vallen. In de winter zien we overdag vaak alleen kunstlicht.

Zogenaamde ‘daglichtlampen’ of ‘lichttherapielampen’, die het gezicht of het lichaam blootstellen aan intens licht, kunnen soelaas bieden. De gebruikers van zo’n lamp geven toch aan dat ze zich energieker en minder lusteloos voelen. Vraag wel altijd advies aan je arts, zodat je veilig met lichttherapie aan de slag kan.

Warm in de zetel

Er is een Zweeds spreekwoord dat zegt: “Slecht weer bestaat niet, slechte kleding wel.” Maar zelfs als je continu goed ingeduffeld bent, kan een extra laagje ‘s avonds in de zetel welkom zijn. Ben je een echte koukleum, dan is een warmtedeken misschien iets voor jou. Zo’ n warm deken zou ook de klachten van reuma verminderen.

Blijven bewegen

Je uit je luie zetel slepen om te gaan sporten is des te moeilijker in de winter. Niemand heeft zin om de kou en het donker te trotseren. Maak het jezelf dus gemakkelijk en zorg ervoor dat je thuis kan sporten. Met een goede hometrainer, crosstrainer of gewichtjes om je spieren te versterken, kom je al een heel eind. Niet alleen zal het je energie geven en je humeur verbeteren, sporten verbetert ook je weerstand en heeft een positief effect op je bloedcirculatie, ademhaling en spieren.

Hou de winterkilo’s in toom

De zogenaamde ‘winterkilootjes’ zijn helaas geen mythe. Heel wat mensen stellen vast dat het cijfer op de weegschaal tijdens de wintermaanden de hoogte ingaat. Dat is niet alleen te wijten aan de eindejaarsfeesten. In de winter zijn we vaak minder actief en gunnen we ons al eens een extra snack of een grotere portie voor de gezelligheid. Een ultramoderne weegschaal, die niet alleen je gewicht weergeeft, maar ook je lichaamsvet- en vocht, en je bot- en spiermassa, is de ideale compagnon om ook tijdens de wintermaanden je gezondheid in de gaten te houden.

