Last van 'lockdown voeten’? Misschien draag je wel te vaak slippers of pantoffels binnenshuis. “Durf gerust af te wisselen met schoenen”, zegt podoloog

Draag jij ook elke dag slippers of pantoffels als je van thuis uit werkt? Dan is het een slim idee om daar verandering in te brengen. Anders zou je wel eens last kunnen krijgen van ‘lockdown voeten’, ofwel kwetsbare voeten. “Als je dagelijks kiest voor slippers of sokken, worden je voeten niet goed ondersteund”, zegt podoloog Florian Borgions. “En dat kan enkele problemen opleveren.”

De lockdowns hebben vele aspecten in ons leven veranderd. Onze werkplaats, maar evengoed het soort schoeisel dat we dragen. Slippers, pantoffels of blootvoets: als we van thuis uit werken, gaan de meesten onder ons voor deze drie opties. Logisch, maar volgens podoloog Florian Borgions wisselen we het best af met goede, stevige schoenen. Ook als we thuis werken, hoe vreemd dat mag klinken.

Kwetsbare voeten

Waarom juist? Wat gebeurt er dan als we te lang pantoffels of slippers dragen? “Als we wandelen, maken eerst onze hielen contact met de grond”, legt Florian uit. “Maar als je een slipper draagt, is dat contact instabiel. Dit beïnvloedt de voeten op een negatieve manier. Zo zullen de grijpspieren van je voeten meer moeten werken, zodat je de slipper niet verliest.”

Op lange termijn kan fout schoeisel kwetsbare voeten veroorzaken. Zélfs als je nog geen voetproblemen hebt. Denk bijvoorbeeld aan likdoorns die op de voetzool of tussen de tenen ontstaan door een constante druk. Dit zijn pijnlijke eeltplekken die naar binnen groeien en verharden. Maar ook beschadigde of ingegroeide nagels komen vaak voor. “Deze symptomen tonen aan dat je voet zich aanpast aan het verkeerde schoeisel, terwijl het eigenlijk de bedoeling is dat schoenen zich aanpassen aan de vorm van je voeten”, vertelt Florian.

Quote Het is een must om voldoende af te wisselen met een stevige schoen, ook als je graag blootvoets of op sokken rondloopt. Podoloog Florian Borgions

Als je al last had van zulke problemen, dan zullen die alleen maar erger worden. Tenminste, als je er niets aan doet. Dit kan uiteindelijk zelfs een invloed hebben op je knieën, heupen en je onderrug, omdat je ze overbelast als je verkeerd schoeisel draagt. “Maar als je er op tijd bij bent, kan je deze problemen nog voorkomen”, zegt Florian. Ook hier geldt dus better safe than sorry.

Beperk tot het minimum

Altijd aanstekers dragen - ofwel schoeisel met een open hiel, zoals slippers of Birkenstocks - is dus een echte no-go. Maar dat wil niet zeggen dat je ze nooit meer mag dragen. Florian: “Een slipper kan en mag zeker als je bijvoorbeeld naar het strand gaat, maar het is niet de bedoeling om er veel mee te stappen.”

Wel is het een must om voldoende af te wisselen met een stevige schoen, ook als je graag blootvoets of op sokken rondloopt. Stevige schoenen bieden namelijk ondersteuning voor je voeten, en dat valt helemaal weg als je dagelijks op sokken loopt. Florian: “Een goede schoen is stevig aan de hiel en mag in het midden niet plooien. Aan de tenen moet de schoen dan weer wél plooibaar zijn, zodat er beweegruimte is voor de voet.” Wie denkt dat je een hoop geld moet neerleggen voor een paar, heeft het mis. Want elk merk heeft stevige schoenen, ook de goedkopere schoenmerken, stelt Florian ons gerust.

Quote Blijf je last hebben van pijnlijke voeten? Kies dan voor een podologi­sche zool. Die is immers toege­spitst op hoe je beweegt. Podoloog Florian Borgions

En voor de liefhebbers onder ons: wat met hakken? “Hakken zijn sowieso al geen goed voorbeeld van stevig schoeisel", vertelt Florian. “De voeten worden namelijk overbelast omdat je je volledige lichaamsgewicht draagt op een klein oppervlak. Hoe hoger de hak, hoe slechter want des te spitser de voorkant dan is. Hierdoor kunnen je tenen tegen elkaar aan drukken en dit kan zeer pijnlijk zijn. Daarom raden wij aan om voor een hakhoogte van maximum twee en een halve centimeter te gaan.” Op een gelegenheid kan je dus zonder probleem een hakje dragen. Maar ook hier geldt dezelfde raad als bij de slippers en de pantoffels: “Beperk het dragen ervan tot het minimum.”

Advies op maat

Blijf je ondanks de aanpassing aan betere schoenen nog steeds last hebben van je voeten? Maak dan een afspraak bij een podoloog of een orthopedist. Zij kunnen namelijk advies geven op maat en een screening doen van je voeten. Daarbij kijken ze bijvoorbeeld naar hoe je je voet beweegt en hoe je hem neerzet op de grond.

Als het nodig is, kan je kiezen voor een podologische zool. Florian: “Dit is een zool die gemaakt is door een podoloog en is toegespitst op hoe je beweegt. Er wordt voornamelijk gekeken naar de dynamische bewegingsuitslagen van al je gewrichten. Daarmee verschilt het van een klassieke steunzool, die orthopedisten maken en die geen dynamische voetanalyse doen.”

