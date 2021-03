Last van lentekoorts? Tijd voor een voorjaarsschoonmaak in je lichaam: “Detox met citroensap en olijfolie werkt als natuurlijke Dreft”

We zien er vandaag misschien niet zo veel van, maar na een lange winter in lockdown is de lente dan eindelijk aangebroken. Heb jij ook last van ‘lentekoorts’? Holistisch arts Jutta Borms legt uit wat het is hoe we het best met de seizoensverandering omgaan. “In deze periode begint onze lever vaak op te spelen.”

‘Lentekoorts’ is het geheel van stemmingswisselingen of fysieke of gedragsveranderingen die je kan ervaren bij de komst van de lente. Misschien heb je meer energie of een verhoogde seksuele appetijt. Of misschien voel je je net minder in je nopjes. In tegenstelling tot een seizoensafhankelijke depressie, is lentekoorts niet medisch vast te stellen. Toch ervaren veel mensen in deze periode duidelijk een wending wat energielevels en gedrag betreft.

“Er heerst onrust bij de mensen", zegt Borms. “De winter is eindelijk voorbij, dus er komt nieuwe energie vrij. We ervaren de spanning die gepaard gaat met het aanbreken van een nieuwe periode. En al is het met beperkt sociaal contact, we komen toch al meer buiten. We zitten weer meer in de natuur, zien al dat moois bloeien en het doet ons goed. We voelen ons niet lusteloos, zoals bij een seizoensafhankelijke depressie, maar juist rusteloos.”

Quote We voelen ons actiever en willen weer meer dingen gaan doen. Maar daar is ons lichaam nog niet helemaal klaar voor. Holistisch arts Jutta Borms

“We hebben tijdens de winter veel binnen gezeten, minder bewogen, meer en ongezonder gegeten. Nu voelen we ons actiever en willen weer meer dingen doen. Maar daar is ons lichaam nog niet helemaal klaar voor. Je kan niet plots van rustmodus naar volle energie gaan. Er is een geleidelijke omschakeling van de zachte yin-energie van de winter naar de al meer yang-energie van de lente - die hoogtij viert tijdens de zomer. Dat kan zowel fysiek als mentaal intens zijn.”

Lentedetox

“Bij veel mensen begint de lever nu op te spelen”, weet Borms. “Vaak zorgt alles wat spanning of agitatie geeft, zowel fysiek als mentaal, voor een overbelasting van de lever. Als je die ‘filter’ in je lichaam eens ‘schoonmaakt’, ga je je veel beter voelen. Net zoals wanneer je een lenteschoonmaak doet in huis. Je zal merken dat de zwaarte, de ballast en de overtollige afvalstoffen van de winter stilaan uit je systeem gaan. En je gaat je energieker voelen.”

“Daarom is dit het moment bij uitstek voor een voorjaarsdetox. Dat kan nooit kwaad. Ik ben een sterke voorstander van middeltjes uit de kruidengeneeskunde. Ik raad altijd een kuur aan met ‘Trias-C’. Dat is een homeopathisch geneesmiddel dat de drainage stimuleert van je lymfevatenstelsel, nieren en lever. Je kan een kuur van drie of zes weken doen door tweemaals per dag dertig druppeltjes in een grote fles water te doen. Nadien voelen mensen zich altijd lichter. Je kan ook een middel gebruiken dat specifiek dient om de lever te ontlasten, zoals Bupleurum. Dat is een ontgiftend, vloeibaar voedingssupplement.”

“Geen zin om supplementen te nemen? Dan raad ik altijd aan om een glas water met het sap van een halve citroen en een koffielepeltje olijfolie te drinken. Het is een plantaardige detox die je zo goed als niks kost en erg effectief is. Zie het als natuurlijke Dreft voor je lichaam. Gezonde gewoontes hoeven niet duur te zijn. Denk maar aan ademen, wandelen in de natuur, water drinken, ... Allemaal activiteiten die je helpen ontspannen en je in een yin-modus brengen.”

