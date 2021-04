Last van je huid? Of altijd vettig haar? Het kan wel eens aan het douchewater liggen

‘s Morgens een douche nemen en ‘s avonds merken dat je haar alweer vettig is ... Heb jij er ook last van? We steken dit soort problemen vaak op ons huidtype, maar wist je dat je ook douchewater er voor iets kan tussenzitten?

Waterkwaliteit kan namelijk enorm verschillen afhankelijk van waar je woont. Dat komt omdat in sommige regio’s zacht water door de leidingen stroomt en in andere regio’s hard water. Dat laatste bevat mineralen, zoals calcium en magnesium. Zacht water daarentegen heeft dat niet, waardoor het sneller en gemakkelijker schuimt en je vaak zelfs minder product moet gebruiken.

Wanneer er hard water uit je douche komt, krijg je inderdaad veel sneller vet haar of een droge huid. Heb je je haar gekleurd met een kleurenshampoo? Ook dan kan het zijn dat de kleur veel sneller verdwijnt. Een hoger niveau van calciumionen in het water kan zelfs voor een kleurverandering zorgen. Daarnaast kan het problemen veroorzaken bij waterkokers, douchekoppen en leidingen in het algemeen. Ook boilerpech komt in regio’s met hard water sneller voor dan in gebieden met zacht water.

Wil je weten of je in een hard of zacht water gebied woont? Neem dan eens een kijkje op deze kaart.

Volledig scherm Waterhardheid in Vlaanderen © Vlaamse Milieumaatschappij

Om de kaart te begrijpen, moet je weten dat er in België zeer zacht, zacht, middelhard, hard en zeer hard water door de leidingen loopt. Die zacht-of hardheid wordt meestal uitgedrukt in Franse graden. 1°f staat voor 10 milligram kalk per liter. Dat cijfer zegt iets over de concentratie van calcium- en magnesium-ionen in het water. Tot 7°f heb je zeer zacht water. Woon je in Knokke-Heist? Dan heb je geluk, want dat is de enige gemeente met zeer zacht water. Als jij als inwoner van deze gemeente last hebt van een droge huid of haar dat snel vet wordt, weet je dat het in ieder geval niet aan je douchewater ligt. En kalk? Dan moet je al heel slecht poetsen. Kalkaanslag begint zich namelijk pas te vormen vanaf 9°f.

Op de kaart zie je duidelijk dat middelhard water het meeste voorkomt in België. De kans bestaat dus dat jouw vetkopje of aangetaste huid te wijten zijn aan je douchewater, maar je huidtype is hier toch het meest voor de hand liggende. Woon je in een van de donkerblauwe gemeenten? Dan heb je te maken met hard water en kan je ervan uitgaan dat het de grootste oorzaak is van je vettig haar, steeds terugkerende kalk en kapotte boiler. Ga nu niet meteen denken dat hard water staat voor ongezond water. In tegendeel. Zoals eerder besproken, bevat hard water veel calcium en magnesium (wat de kalk veroorzaakt) en dat zijn twee essentiële stoffen voor een goede gezondheid.

Wat kan je doen tegen hard water? Kook het - koken verwijdert het calciumgehalte van het water en maakt het water zachter. Laat het wel volledig afkoelen voordat je het gaat gebruiken. We zouden niet willen dat je je verbrandt. Installeer een filtersysteem - een vakman kan een waterontharder installeren op de plaats waar het water je huis binnenkomt. Als je in een huurhuis woont kan je eventueel investeren in een semi-permanente oplossing zoals het plaatsen van actieve kool waterfilters in kannen of direct onder een kraan. Koop een douchekopfilter - een douchekopfilter kan ook kalkaanslag beperken omdat het de mineralen verwijdert die de watergaten kunnen verstoppen en de waterdoorstroming verminderen.

