Last van droge, rode en jeukerige huid? Deze 3 types eczeem kunnen de boosdoener zijn. “Een kind laat je best zo snel mogelijk behandelen”

Met gemak 150 jaar worden? Deze wetenschap­per gelooft erin. “Dankzij nieuwe medicijnen is het mogelijk”

4 januari “Het is geen sciencefiction. In de toekomst kunnen we zeker 150 jaar oud worden.” Dat zegt geen halfgare toekomstprofeet, wel de wetenschapper en bioloog Andrew Steele. Hij is er rotsvast van overtuigd dat verouderen een proces is dat we kunnen vertragen en hij schreef er een boek over. “Binnen tien jaar zullen de eerste behandelingen en medicijnen al op de markt komen, zodat we langer en gezonder kunnen leven.”