Last van angst? Celebrities delen hun tools om ermee om te gaan

Nu we al een jaar of twee in een zeer stressvolle situatie leven (de reden waarom moeten we je vast niet meer uitleggen) kampen heel wat mensen met angst. Het overvalt je, het draait je dagplanning volledig in de soep en het kan zelfs je lichaam compleet overnemen. Ook bekende mensen ontsnappen niet aan dit gevoel, en dat maken ze dan ook duidelijk via openhartige berichten op sociale media. Wij delen hun beste tips waarmee zij hun angsten onder controle krijgen.

1. Zalig zen

Van zangeres Miley Cyrus en tennisster Naomi Osaka, tot topmodel Kendall Jenner en zangeres en actrice Lady Gaga: meditatie is de beste vriend van heel wat celebrities. Het is een toegankelijke methode die gratis is, die je overal en altijd kan toepassen en waarvoor je helemaal niets nodig hebt. Het brengt je geest tot rust, ook als je er maar een paar minuutjes tijd voor vrijmaakt. “Het is heel belangrijk dat je iets in jezelf steekt, zodat je ook iets aan anderen te geven hebt”, aldus zangeres Kelly Rowland die ‘elke vrije seconde in haar leven’ aan meditatie wijdt.

(Lees verder onder de video.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Kendall (@kendalljenner) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Om te mediteren heb je in principe niets nodig, maar er zijn heel wat apps op de markt die (beginnen met) mediteren een stuk makkelijker maken:

• The Mindfulness App: meer dan driehonderd begeleide meditaties met kalmerende achtergrondgeluiden.

• Calm App: begeleide meditaties gericht op stress en angst. Maar ook: slaapverhaaltjes die verteld worden door celebrities, zoals Harry Styles.

• Headspace - Meditation & Sleep: mini-meditaties van zo’n drie minuten, ideaal dus voor een kort anti-stress moment.

2. Digital detox

Het bijhouden van alle nieuwtjes op sociale media is enorm vermoeiend. Of anders gezegd: praktisch onmogelijk. Voor velen is het een onbewuste oorzaak van heel wat stress- en angstgevoelens. Beroemdheden, zoals zangeres Selena Gomez, lieten in het verleden hun sociale media-kanalen al links liggen door de te grote druk die ermee gemoeid gaat. Zangeres Camila Cabello en zanger Shawn Mendes gingen zelfs even MIA op sociale media om na hun break-up terug op adem te komen. Zo’n detox kan je zelf heel simpel inbouwen door met schermtijdlimieten te werken of door je simpelweg af te melden op je sociale media-accounts.

Ook enkele apps kunnen je helpen:

• The Forest App: vanaf dat je aan digitale detoxing doet, plant de app een zaadje. Hoe langer je je smartphone links laat liggen, des te meer zal je boom groeien.

• Flipd Focus & Study Timer: vergrendelt elke niet-essentiële app op je telefoon, zodat je je met volle kracht op al de rest kan concentreren.

3. Adem in, adem uit

Wie angstig is, heeft vaak de neiging om fout te ademen. Bepaalde ademhalingstechnieken en oefeningen, zoals de middenrifademhaling, zouden een angstig gevoel kunnen verminderen. In dit geval komt het er op neer dat je op een ‘methodische manier’ ademhaalt en aandacht schenkt aan hoe je je voelt. Actrice Tracee Ellis Ross deelde onlangs de ademhalingsoefeningen waar zij bij zweert.

(Lees verder onder de video.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Tracee Ellis Ross (@traceeellisross) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een app die je kan raadplegen voor andere ademhalingsoefeningen is Breathwrk: Breathing Exercise. Deze app biedt korte oefeningen aan die je een energieboost geven, met coaches die je op het goede spoor houden.

4. Jump for joy

De sportievelingen zullen het graag horen, maar ook sport verricht wonderen voor wie te maken krijgt met angstgevoelens. Celebritykapper Jonathan Van Ness doet aan yoga, actrice Gabrielle Union verkiest trainingen met cardio en zangeres Ellie Goulding leeft zich uit in kickboxen. De zangeres schreef zelfs het boek Fitter, Calmer, Stronger over hoe je rustiger en fitter wordt tegelijkertijd.

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Waarom sporten zo goed is om te dealen met angst? Het leidt je af, het doet je hart sneller kloppen én maakt serotonine (stof in je hersenen die een invloed heeft op je stemming en emotie) vrij, waardoor je gemoedstoestand gestabiliseerd wordt. De plek waar je sport, thuis op een matje of in de fitness, kies je natuurlijk helemaal zelf.

Voor sporten heb je eigenlijk niets nodig, maar deze apps kunnen je wel het nodige duwtje in de rug geven:

• The Underbelly: yoga-app waarbij je nooit over je limieten zult gaan.

• Peloton Digital Membership: uitgebreide app die zowel cardio-trainingen, yoga, pilates en nog veel meer sporten aanbiedt.

5. Dag dagboek

We zetten even een stapje terug naar ons tienertijdverdrijf: een dagboek bijhouden. Maar eentje die je maar al te graag zet als we je vertellen dat een dagboek bijhouden erg nuttig is om stress en angst te beheersen, en zelfs gezien wordt als een laagdrempelige vorm van therapie. Het maakt helemaal niet uit hoe je dit aanpakt, het belangrijkste is gewoon dat je álles opschrijft. Beroemdheden die zweren bij deze tool? Actrice Jessica Simpson en topmodel Bella Hadid. “Het is belangrijk om de dingen die je met je meedraagt doorheen de dag, zoals een slechte droom, op te schrijven om het een plaats te geven”, aldus het topmodel.

Pen en papier, meer moet dat niet zijn. Dit zijn alvast twee handige dagboeken:

• The Five Minute Journal: handig dagboek dat je dagelijks helpt reflecteren en dankbaar zijn.

• The Anti-Anxiety Notebook: bevat dagelijkse tips, een emotie-tracker en daagt je denkpatronen dagelijks uit.

Lees ook: