Lamp die zonsondergang nabootst gaat viraal. “Het stabiliseert je slaappatroon”, zegt expert

De laatste nieuwe hype op het internet? Een lamp die een zonsondergang nabootst. Heel eerlijk: wij zijn geobsedeerd. Plus, zo’n lamp is niet alleen maar mooi, het kan je mentale gezondheid en slaappatroon ook ten goede komen. “Warme lichttin­ten wakkeren slaap aan”, zegt lichtexpert Toine Schoutens. Wij tonen je waar je deze lichtlamp kan kopen en wat precies de voordelen zijn.

Zonsonderganglampen zijn een ding. Het is zo’n stuk waarvan we niet wisten dat we het nodig hadden, maar dat we het liefst zo snel mogelijk aan ons winkelmandje toevoegen. Begrijpelijk: na maandenlang binnen te hebben gezeten, verlangen we reikhalzend naar een streepje zon. Natuurlijk is het fantastisch dat de weergoden ons de laatste weken gunstig zijn, maar in een land als België kan je daar maar beter niet op rekenen.

Op het internet, daarentegen, kunnen we altijd rekenen. En daar wordt in de wandelgangen beweerd dat een lamp waarmee je de zonsondergang in huis haalt je leven compleet maakt. Wij geloven dat.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Mijn mentale gezondheid is nu afhankelijk van het kopen van een zonsondergangprojectielamp", schrijft een Twitter-gebruiker. “Ik heb 99 problemen en een zonsonderganglamp zou 98 van die problemen oplossen”, verzucht iemand anders.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Picture perfect

De lamp heeft meerdere functies. Je kan de vorm van de zon op je muur projecteren, waarmee je de zon dus letterlijk in huis haalt. Bij verschillende modellen kan je ook een andere kleur instellen dan de typische geelrode kleur, voor coole vibes.

Maar je kan ook je hele kamer laten gloeien, net alsof het golden hour is. Golden hour, ofwel het magische uur, is de korte periode net na zonsopgang en net voor zonsondergang waarbij alles gehuld is in een zachte, rode gloed. Dit specifieke moment staat bekend bij fotografen om hét perfecte plaatje te schieten. Zoals je kan zien op de foto’s hieronder, maakt de lamp je woning zo enorm fotogeniek.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Daarnaast doet de lamp ook absolute wonderen voor selfies, zoals je ziet. Dat het momenteel de publieksfavoriet is van Gen-Z en Zillennials, is dus geen verrassing.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vorm van lichttherapie

Maar de lamp is niet alleen mooi. Op de website van Sunsetic, een van de merken die zonsondergang-lampen verkoopt, staat te lezen dat het licht ook kan helpen bij stress en angst. Wij spraken een tijd geleden met slaapexpert Annelies Smolders over lichttherapie, en zij bevestigde die theorie. Ook lichtexpert Toine Schoutens is positief over het gebruik de lamp. “Ochtendsimulatoren bestonden al langer, de laatste tijd zien we inderdaad ook zonsondergangsimulatoren verschijnen.”

“Deze lampen bootsen natuurlijk licht na. En dat komt goed uit, want wij zijn dagdieren, geen nachtdieren. Doordat we duizenden jaren buiten hebben geleefd, zijn we aangepast aan het ritme van zonsopgang, zonsondergang en nacht. Het moderne leven heeft ons helemaal ontregeld. Zo'n lamp die de zonsondergang nabootst, kan helpen ons ritme terug te krijgen.”

Quote In tegenstel­ling tot het blauwe licht van schermen, verstoren warme lichttin­ten de aanmaak van melatonine niet, ze wakkeren juist slaap aan. Toine Schoutens, Lichtexpert

“In tegenstelling tot het blauwe licht van schermen, verstoren warme lichttinten de aanmaak van melatonine niet. Onderzoek bevestigt dat ze zelfs slaap aanwakkeren. Mensen met een ontregeld slaapritme raad ik dan ook zeker aan om een dergelijke techniek te gebruiken. Daarnaast krijg je vanzelf ook een beter humeur als je je slaappatroon stabiliseert”, besluit Schoutens.

Een zonsonderganglamp is dus niet alleen een geweldig hebbeding, maar brengt ook heel wat voordelen met zich mee. Van ons krijg je de toestemming om er een te kopen. Er zijn online heel wat verschillende modellen te vinden, wij tonen je er hieronder al een paar.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook :