Laat je boezemvriendinnen vrij, want het is vandaag No Bra Day

Van touwtje­sprin­gen tot de gekruiste plank: de beste oefeningen voor een hart in topcondi­tie

24 september We doen massaal oefeningen voor onze buik, armen en benen, maar heb je er al eens aan gedacht om specifiek je hart te versterken? Dat is is immers een spier die je kan trainen zoals elke andere. “Vooral door oefeningen te herhalen maak je je hartspier sterker”, vertelt sportkinesiste Marie-Laure van Move To Cure, de praktijk van fysiotherapeut Lieven Maesschalck. Zij toont de beste oefeningen om je hart in topvorm te houden.