Kunnen we een buikje wijten aan ons metabolisme? “Je stofwisseling vertraagt pas na je zestigste”

Goed Gevoel Waarom functio­neel bewegen beter is dan sporten: “de positieve effecten van sport dalen drastisch als je meer zit dan beweegt”

23 juni Een fietstocht, potje tennis of stevige work-out zijn goed voor je. Maar bewust minder zitten en meer bewegen gedurende de dag blijkt nóg beter voor je gezondheid. “Dat is een vrij nieuw inzicht”, zeggen inspanningsfysioloog Bert Op ’t Eijnde en verouderingsexpert David van Bodegom. Ze vertellen waarom je meer resultaten zal zien, als je je lichaam dag in dag uit gewoon voldoende in beweging houdt, en geven tips om dat voor elkaar te krijgen. “Al met een dik uur minder zitten per dag is de gezondheidswinst aanzienlijk.”